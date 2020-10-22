全民運室外拔河泥濘中競賽　台中摘3金3銀1銅蟬聯最大贏家

▲▼拔河賽道因受雨勢影響幾乎都積水，對參賽選手而言，技術實力層面上增添了變數。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

全民運動會拔河競賽，21日迎來最後一天賽事-拔河室外賽男女混合組580公斤級，來自台北、台中、彰化、桃園、南投及宜蘭等六隊齊聚花蓮高農展開激烈競爭。終場由桃園市拿下冠軍金牌，第二名及第三名分別為台中市及宜蘭縣。歷經為期四天的賽事，以台中市拿下3金3銀1銅成績最佳。

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由於今天花蓮地區天候不佳，比賽場地時而小雨時而大雨，但賽事仍如期舉行，室外拔河賽道因受雨勢影響幾乎都積水，對參賽選手而言，無疑在原本的技術實力層面上增添些許變數，場邊助理人員也在賽前和中場換邊空檔，急忙協助繩索擦乾、傳遞瓶水和毛巾及止滑粉等，後勤戰力服務在天氣不佳情況下，相形顯得重要。

各縣市派出的隊員幾乎都是四女三男，至於男女組員順位排序，各隊依照所屬戰力發揮程度有所不同。循環預賽結果，由桃園市、台中市、宜蘭縣及彰化縣依序取得進入複賽，緊接著複賽結果，由桃園市和台中市取得獲勝，爭奪最後的冠亞軍，季殿軍則是由宜蘭和彰化縣對決。

經過精彩的決賽，最後成績結果出爐，桃園市代表隊勝出，奪得男女混合組冠軍，台中市屈居亞軍；在季殿軍部分，季軍為宜蘭縣，殿軍則為彰化縣。優勝隊伍全體隊員喜極相擁而泣，顧不得滿身的汙穢泥濘，也因為在惡劣環境中勝出，讓勝利的果實顯得彌足珍貴甜美，形成在激烈賽事背後的溫馨畫面。

▲經過4天激戰台中市代表隊共拿下3金3銀1銅，成為最大贏家。

歷經為期四天的全民運拔河賽事，以臺中市拿下3金3銀1銅成績最佳，值得一提的是，上屆全民運臺中市在拔河項目也獲得三金一銅的成績，是當年的場上最大贏家，此次不僅蟬聯冠軍，獲獎更甚以往，足見台中市在拔河運動的深厚實力。

地主花蓮縣隊在本次全民運拔河比賽，在室內賽女子500公斤組獲得季軍，期望花蓮選手能持續努力精進，再接再勵，贏得下次比賽的勝利。

各代表隊成績以大會實際公告為主，詳情可參閱網站https://Index.php?ID=21

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