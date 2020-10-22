車輛定檢麥擱等 台南市環保局加強機車列管告發處分

▲台南市環保局呼籲民眾應依規定機車定檢，以免被告發，甚至註銷車籍。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

機車出廠滿5年，每年都需進行排氣檢驗，台南市環保局加強列管逾期未定檢機車，持續以雙掛號寄出限期改善公文，車主若未改善最重處3000元罰鍰，更會註銷車籍。

環保局表示，常有民眾接獲改善通知後掉以輕心未定檢，接到罰單才頻頻向環保局抱怨，環保局去年迄今開出近4千張未定檢罰單，請尚未檢驗的車主儘速完成驗車，以免荷包失血。

市長黃偉哲表示，機車行駛時會排放一氧化碳和碳氫化合物等污染物，凡機車出廠滿5年，每年需於發照月份前後1一個月至全市任一定檢站完成免費定期檢驗，為維護空氣品質，同時也為了自身與大眾的健康，請市民落實車輛保養與定檢。

環保局長謝世傑表示，截至今年10月底為止，台南市約68萬輛機車需檢驗，已有54萬輛完成檢測，到檢率為79.43％。秋冬是空品不良期間，為避免機車行駛時排放污染物影響空氣品質，持續以雙掛號寄出未定檢限期改善公文，請車主於收到公文7天內至全市任一間定檢站進行排氣檢驗，逾期未完成檢驗，依空污法規定處5百元罰鍰，民眾仍置之不理，環保局依法會再以雙掛號寄發限改公文，屆期未完成檢驗再處3千元罰鍰。別以為罰單交了就沒事，若還是未完成檢驗，環保局再以雙掛號寄發限改公文通知，屆期未完成改善移，就請監理單位註銷牌照。

環保局統計，去年迄今已開出近4千張未定檢罰單，環保局透露，部分民眾收到罰單後會暴跳地打電話到環保局抱怨，有人說車輛失竊已久怎麼驗車？也有民眾認為，機車長年停在車庫內沒騎出門，為何還是收到罰單？環保局強調，不論機車處於何種狀況，只要牌照狀態正常就需定檢，民眾別心存僥倖，如有久置不堪使用車輛，請儘速至監理站完成報廢，以免遭罰。

民眾家中若有2007年6月30日前出廠之老舊機車，想汰換購七期燃油機車或換購重型電動機車都可申請補助5千元、輕型、小型輕型或電動輔助自行車，可補助3千元，明年補助金額將縮減，心動就趕快行動。

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