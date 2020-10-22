2025世壯運橫跨雙北！　開幕式擬辦台北大巨蛋、閉幕新北微風運河

記者袁茵／台北報導

台北市、新北市攜手合作，確定成為2025年「世界壯年運動會」主辦城市。台北市長柯文哲21日才透露，大巨蛋預定在2021年完工；台北市副市長蔡炳坤22日受訪時表示，由於世壯運需要的空間很大，目前確定台北市辦開幕，新北市辦閉幕，而台北市地點則希望是在大巨蛋舉辦。

體育局表示，台北市與新北市首度以兩個城市聯名共同申辦國際綜合性運動賽會－2025年世界壯年運動會（World Masters Games 2025，以下稱世壯運），疫情期間以視訊方式進行國際申辦會議，21日下午決選會議簡報後結果出爐，雙北擊敗法國巴黎及澳洲伯斯，確定成為2025年世壯運主辦城市，繼2017世大運後，台灣將再度主辦國際大型綜合性運動賽事。

▲蔡炳坤（左）、李再立（右）談世壯運。（圖／記者袁茵攝）

蔡炳坤、台北市體育局長李再立22日在台北市政府一樓接受媒體聯訪，被問到過去台灣申辦國際性運動賽會的過程會被中國打壓，這次是否有類似狀況？李再立表示，我想這次的活動基本上不是以國家為單位，而是個人報名，這部分已經把政治可能性降到最低。蔡炳坤補充，是以城市為主。

至於開幕與閉幕場館在哪？蔡炳坤說，這是大家的期待，畢竟場地要求相當大，目前規劃是在大巨蛋來進行開幕，新北在微風運河，也就是開幕台北、閉幕新北。

▼台北大巨蛋。（圖／記者邱顯燁攝）



▼新北微風運河。（圖／新北市政府高灘地工程管理處提供）



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