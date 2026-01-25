　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

千名師上街喊「廢校事會議」　教育部：再觀察半年

▲▼全國教師工會總聯合會發起「廢惡法、救教育」行動，號召逾千名教師上街。（圖／全教總提供）

▲全國教師工會總聯合會發起「廢惡法、救教育」行動，號召逾千名教師上街。（圖／全教總提供）

記者林育綾／台北報導

全國教師工會總聯合會今（25）日號召教師上街，抗議校事會議制度及相關解聘辦法。教育部後續回應表示，尊重教師依法集會表達意見，相關制度調整將以半年為期持續觀察實際運作，蒐集各界回饋，作為後續制度精進參考，並非預設存廢。

● 全教總號召上街　批校事會議成「行政霸凌」

[廣告]請繼續往下閱讀...

全國教師工會總聯合會今日發起「廢惡法、救教育」行動，號召逾千名教師上街，要求教育部廢除校事會議相關制度，停止以法律與行政手段「霸凌教育專業」。全教總理事長侯俊良表示，現行校事會議制度導致中小學出現濫訴、小案大辦、行政量能耗損等問題，教師長期承受高度壓力，希望透過行動，讓教育部正視基層教師的集體心聲。

全教總也邀請多名教師現身說法，說明校事會議制度對教育現場造成的衝擊。來自台南的幼教老師樂樂（化名）分享，她在疫情期間因身體不適進食後遭匿名檢舉，隨後面臨教育局大規模調查，導致她之後連喝水、吃藥都必須躲避，深怕再度被檢舉，對身心造成極大壓力。

在私校任教的小可老師（化名）表示，去年3月課堂發生狀況後，家長私下詢問學務主任，她隨即與家長、學生及班導師溝通，家長也已理解處理方式，原以為事件就此落幕，卻仍被校方要求以正式公文回覆家長，隨後更被通知接受校事會議調查，讓她形容自己「像犯人一樣被審判」，身心俱疲。她向國教署申訴職場霸凌，卻反遭啟動校事會議調查程序。

▲▼全國教師工會總聯合會發起「廢惡法、救教育」行動，號召逾千名教師上街。（圖／全教總提供）

▲全國教師工會總聯合會發起「廢惡法、救教育」行動，號召逾千名教師上街。（圖／全教總提供）

● 5大訴求：籲廢惡法、補救冤案與名譽

全教總提出5大訴求，包括要求教育部廢除惡法、重新檢討教師解聘相關辦法的存廢；嚴格檢視現行調查員人才庫並剔除不適任人員；建立合理過濾機制，阻卻政治性、情緒性的濫訴與小案大辦；協助因不當調查蒙受損失的教師回復名譽並提供實質行政補償；並要求教育部長若無力解決校園亂象，應負起政治責任。

● 教育部：半年觀察制度運作　不預設存廢

對此，教育部後續也回應，本次修正相關辦法，是在校事會議制度實施一年多後，依據實務運作情形進行檢視，針對現場反映的問題，進行必要調整，包括強化案件受理判斷、明確案件分流機制，並規範不處理匿名檢舉，以避免一般教學或管教爭議進入調查程序。制度調整是在各界不同意見中，尋求可行性的制度修正方向。

教育部也指出，後續將以半年為期持續觀察制度實際運作情形，系統性蒐集教師團體、校長團體、家長團體、民間團體及地方政府等各方實務回饋，作為精進配套措施與後續制度調整的重要參考。針對外界關切的冤案處理及名譽回復議題，相關配套措施已納入後續檢討規劃，正由相關單位研議具體作法。

教育部強調，未來將在確保學生受教權益、教師工作權保障與校園穩定的前提下，持續與各界溝通，讓制度回到支持教育現場、促進彼此互信的共同目標。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
421 2 6140 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
孩子想徒手攀101怎麼辦？吳淡如：絕食抗議　母愛文戳中家長心
12月剛來高雄AAA！《黑暗榮耀》女星病倒　公司證實：動完手
Lulu、陳漢典大喜！一整排55688車隊「護花」　Lu爸載
快訊／霍諾德登頂台北101　自拍照首度曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

千名師上街喊「廢校事會議」　教育部：再觀察半年

華航超額行李費明起最高漲30美元　超大尺寸行李費也翻倍

快訊／霍諾德登頂台北101　自拍照首度曝光

霍諾德腰間鎂粉袋「印台北101圖案」全球20個！品牌：簽名款免費送

霍諾德攀台北101「經精準計算」！氣象粉專揭內幕：1個月前就聯絡

急跳槽可能是「破壞緣分」　日暢銷禪師作家：要不顧一切努力嘗試

甜甜圈店禁12歲↓ 「外帶也不行」！店家再澄清：家長沒忠實呈現

直播霍諾德爬台北101！她「謝謝Netflix」原因爆共鳴：真的很好看

自強號列車進南港站冒大量白煙　台鐵緊急疏散安排轉乘

花91分鐘攻頂！霍諾德「摸台北101避雷針」　心想千萬別掉下去

關穎買名牌也遭Sales擺臭臉　陶晶瑩怒揭精品內幕「花錢受氣」

正妹騎士剎不住「猛撞工地護欄」超慘畫面曝　嬌喊：真的沒看到

王心凌小巨蛋開唱..下樓梯「險跌倒」　寵粉照顧「視線不良區」要求開美顏XD

朴信惠父母「辭去工作」陪她搬去首爾追夢 　淚曝爸爸長「腦動脈瘤」：他沒想像中無敵

霍諾德徒手攀登101延期！　上千名粉絲逐漸離開

馬克宏「墨鏡戰川普」引全球瘋搶！　股價狂噴74%價格曝光

另一視角畫面曝！三立採訪車衝進彰銀整面牆破　民眾遭撞噴飛倒地

埃及拍美照男友突單膝跪地　綁個鞋帶讓女友驚喜→傻眼

三立採訪車暴衝釀9傷！最新畫面曝　加速闖紅燈「炸彈般撞進銀行」

另一視角畫面曝！三立採訪車衝進彰銀整面牆破　民眾遭撞噴飛倒地

千名師上街喊「廢校事會議」　教育部：再觀察半年

華航超額行李費明起最高漲30美元　超大尺寸行李費也翻倍

快訊／霍諾德登頂台北101　自拍照首度曝光

霍諾德腰間鎂粉袋「印台北101圖案」全球20個！品牌：簽名款免費送

霍諾德攀台北101「經精準計算」！氣象粉專揭內幕：1個月前就聯絡

急跳槽可能是「破壞緣分」　日暢銷禪師作家：要不顧一切努力嘗試

甜甜圈店禁12歲↓ 「外帶也不行」！店家再澄清：家長沒忠實呈現

直播霍諾德爬台北101！她「謝謝Netflix」原因爆共鳴：真的很好看

自強號列車進南港站冒大量白煙　台鐵緊急疏散安排轉乘

花91分鐘攻頂！霍諾德「摸台北101避雷針」　心想千萬別掉下去

10萬人預約送別！旅日貓熊曉曉、蕾蕾最後亮相　中日貓熊外交謝幕

全台最大！我家牛排高雄同盟店開幕　390元享上百道料理吃到飽

關穎、陶晶瑩逛精品「遭店員擺臭臉」　怒掀背後內幕：花錢受氣

春節前夕送暖　吳清基返鄉頒發清寒獎學金嘉惠學子

弟弟夫妻檔買房　頭期款差100萬「哥哥想幫忙」！過來人勸退

日航子公司客機「左引擎溫度異常」緊急返航！　3周連爆3起故障

化身罰球機器！梅克14罰全中創TPBL紀錄、攜準大三元丁聖儒斬斷特攻連勝

甜點區才是本體！台北老爺Le Café吃到飽攻略　現切牛排還能回煎

千名師上街喊「廢校事會議」　教育部：再觀察半年

提名牛步！國民黨台中市長人選未定　盧秀燕：協調無果就辦初選

【快嚇死】超車沒看路！汽車擦撞機車　騎士穩住平衡驚險一瞬

生活熱門新聞

醫美術後對比照有打馬　模特仍被認出是陳為民

快訊／統一發票11、12月千萬特別獎號碼出爐

甜甜圈店「12歲以下不接待」引爆怒火

全台有雨！　連下2天時間曝

「微波爐加熱致癌？」專家曝驚人真相

霍諾德登頂　滑手機「做1件事」！全場笑翻

霍諾德只用雙腳夾　「放開雙手」往後抹粉！驚險畫面曝

溼答答！　冷氣團要來了

不只霍諾德爬台北101超強！網轉頭一看喊猛

霍諾德攀爬101「一堆人貼窗狂拍」他批：怎沒管制？

甜甜圈店禁童「外帶也不行」蘇怡寧發聲

不回嘴也能報復！店員「結帳出1招」超解氣　全場共鳴

老祖宗保佑！今彩539頭獎1注中獎

17年「逼回婆婆娘家」媳不忍了！老公補槍...結局爽爆

更多熱門

相關新聞

《大學法》修法擬增校務會議學生代表　私校喊：不宜一體適用

《大學法》修法擬增校務會議學生代表　私校喊：不宜一體適用

距離上次《大學法》全文修正已有20年，四大大學校院協（進）會今（23日）在大學校長會議上提案同意修法，但學校大小不一、公私立性質不同，法制設計應保留彈性，包括校務會議學生代表比例，調整為不少於十分之一至八分之一，讓各校根據其定位與特色行使實質自主。教育部表示，將以這次會議討論為基礎，與相關團體溝通並凝聚共識。

急救教育融入素養教學陳芬茹「安妮實驗室」教案獲教育部肯定

急救教育融入素養教學陳芬茹「安妮實驗室」教案獲教育部肯定

北科附工校長遭控違法收費、掩蓋霸凌　教育部：已要求派代理校長

北科附工校長遭控違法收費、掩蓋霸凌　教育部：已要求派代理校長

葉元之質詢為「幼教師待遇」發聲　大批從業人員喊讚：說到我們心裡話

葉元之質詢為「幼教師待遇」發聲　大批從業人員喊讚：說到我們心裡話

解聘辦法惹怒教師　國民黨團3要求要教育部：懸崖勒馬

解聘辦法惹怒教師　國民黨團3要求要教育部：懸崖勒馬

關鍵字：

全教總教育部校事會議

讀者迴響

熱門新聞

醫美術後對比照有打馬　模特仍被認出是陳為民

霍諾德成功！徒手爬完台北101

快訊／全聯開出3張發票大獎！幸運門市曝光

爬到77樓！霍諾德驚：Google太狂

寫真偶像炫耀X光照「肺很乾淨」！網友大歪樓

霍諾德突「定格」嚇壞主持人

霍諾德爬101前吃什麼？公關解答了

法國蜘蛛人「秒道賀霍諾德」

美國多州宣布進入緊急狀態！　8000多架航班取消

情色養生館遭查　仍營業被斷水電

霍諾德攻頂累癱坐塔尖：我好累

快訊／統一發票11、12月千萬特別獎號碼出爐

有錢也請不到！奧斯卡影后現身應援霍諾德

甜甜圈店「12歲以下不接待」引爆怒火

川普：若加國與中國達成協議將課100％關稅

更多

最夯影音

更多
關穎買名牌也遭Sales擺臭臉　陶晶瑩怒揭精品內幕「花錢受氣」

關穎買名牌也遭Sales擺臭臉　陶晶瑩怒揭精品內幕「花錢受氣」
正妹騎士剎不住「猛撞工地護欄」超慘畫面曝　嬌喊：真的沒看到

正妹騎士剎不住「猛撞工地護欄」超慘畫面曝　嬌喊：真的沒看到

王心凌小巨蛋開唱..下樓梯「險跌倒」　寵粉照顧「視線不良區」要求開美顏XD

王心凌小巨蛋開唱..下樓梯「險跌倒」　寵粉照顧「視線不良區」要求開美顏XD

朴信惠父母「辭去工作」陪她搬去首爾追夢 　淚曝爸爸長「腦動脈瘤」：他沒想像中無敵

朴信惠父母「辭去工作」陪她搬去首爾追夢 　淚曝爸爸長「腦動脈瘤」：他沒想像中無敵

霍諾德徒手攀登101延期！　上千名粉絲逐漸離開

霍諾德徒手攀登101延期！　上千名粉絲逐漸離開

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面