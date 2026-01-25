千名師上街喊「廢校事會議」　教育部：再觀察半年

▲全國教師工會總聯合會發起「廢惡法、救教育」行動，號召逾千名教師上街。（圖／全教總提供）

記者林育綾／台北報導

全國教師工會總聯合會今（25）日號召教師上街，抗議校事會議制度及相關解聘辦法。教育部後續回應表示，尊重教師依法集會表達意見，相關制度調整將以半年為期持續觀察實際運作，蒐集各界回饋，作為後續制度精進參考，並非預設存廢。

● 全教總號召上街 批校事會議成「行政霸凌」

全國教師工會總聯合會今日發起「廢惡法、救教育」行動，號召逾千名教師上街，要求教育部廢除校事會議相關制度，停止以法律與行政手段「霸凌教育專業」。全教總理事長侯俊良表示，現行校事會議制度導致中小學出現濫訴、小案大辦、行政量能耗損等問題，教師長期承受高度壓力，希望透過行動，讓教育部正視基層教師的集體心聲。

全教總也邀請多名教師現身說法，說明校事會議制度對教育現場造成的衝擊。來自台南的幼教老師樂樂（化名）分享，她在疫情期間因身體不適進食後遭匿名檢舉，隨後面臨教育局大規模調查，導致她之後連喝水、吃藥都必須躲避，深怕再度被檢舉，對身心造成極大壓力。

在私校任教的小可老師（化名）表示，去年3月課堂發生狀況後，家長私下詢問學務主任，她隨即與家長、學生及班導師溝通，家長也已理解處理方式，原以為事件就此落幕，卻仍被校方要求以正式公文回覆家長，隨後更被通知接受校事會議調查，讓她形容自己「像犯人一樣被審判」，身心俱疲。她向國教署申訴職場霸凌，卻反遭啟動校事會議調查程序。

● 5大訴求：籲廢惡法、補救冤案與名譽

全教總提出5大訴求，包括要求教育部廢除惡法、重新檢討教師解聘相關辦法的存廢；嚴格檢視現行調查員人才庫並剔除不適任人員；建立合理過濾機制，阻卻政治性、情緒性的濫訴與小案大辦；協助因不當調查蒙受損失的教師回復名譽並提供實質行政補償；並要求教育部長若無力解決校園亂象，應負起政治責任。

● 教育部：半年觀察制度運作 不預設存廢

對此，教育部後續也回應，本次修正相關辦法，是在校事會議制度實施一年多後，依據實務運作情形進行檢視，針對現場反映的問題，進行必要調整，包括強化案件受理判斷、明確案件分流機制，並規範不處理匿名檢舉，以避免一般教學或管教爭議進入調查程序。制度調整是在各界不同意見中，尋求可行性的制度修正方向。

教育部也指出，後續將以半年為期持續觀察制度實際運作情形，系統性蒐集教師團體、校長團體、家長團體、民間團體及地方政府等各方實務回饋，作為精進配套措施與後續制度調整的重要參考。針對外界關切的冤案處理及名譽回復議題，相關配套措施已納入後續檢討規劃，正由相關單位研議具體作法。

教育部強調，未來將在確保學生受教權益、教師工作權保障與校園穩定的前提下，持續與各界溝通，讓制度回到支持教育現場、促進彼此互信的共同目標。