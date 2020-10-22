全民運原野射箭！新北奪4金最強...花蓮摘2銀地主隊爭光

▲▼每位參賽選手皆摒氣凝神瞄準目標，一心為家鄉爭光。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮全民運動會原野射箭，自10月18日起至21日在佐倉步道展開一連四天的激烈賽事，花蓮縣長徐榛蔚21日親自到比賽會場位選手加油打氣，賽事成績出爐，新北市在本次賽事奪得四面金牌，花蓮代表隊選手林美玲也拿下女子組原野射箭裸弓個人賽銀牌佳績，女子組原野射箭團體賽獲得銀牌，為家鄉爭光。





花蓮縣體育會射箭委員會主任委員湯金蘭表示，原野射箭是不同於奧運及亞運的競技射箭，一般選擇賽事區域都在原野及山區，甚至國際賽曾經在歐洲城堡舉行，本次賽程共有反曲弓、複合弓及裸弓組，賽制規則是選手必須挑戰24站的賽程，模式和高爾夫球逐洞賽有些相似，經歷第一天及第二天的資格賽後，再經1／8及1／4個人淘汰賽局，再進入個人決賽局，團體組部分則有對抗賽淘汰賽局、決賽局。

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▲女子組原野射箭裸弓個人賽，花蓮代表隊林美玲獲（台上右一）銀牌。

湯金蘭主委提到，原野射箭很有難度的原因，在於賽程設置位置部分有高有低，經過中華民國射箭協會競賽組會同裁判組，將場地布置為兼具嚴謹度及難度的專業賽場，相信每位參加今年佐倉步道原野射箭比賽的選手，一定會在花蓮留下深刻美好的回憶。

▲花蓮縣長徐榛蔚至原野射箭比賽現場為選手加油打氣。

值得一提的是，擔任花蓮縣體育會射箭委員會主任委員的湯金蘭女士，本身也是射箭選手，是2004年雅典奧運會的射箭總教練，帶領當時的團體拿下男子團體銀牌、女子團體銅牌，目前也擔任射箭教練，在花蓮深耕多年培養後進射箭選手。

1. 男子組原野射箭反曲弓個人賽

金牌 新北市湯智鈞 銀牌 桃園市魏均珩 銅牌 新竹縣陳信夫

2. 女子組原野射箭反曲弓個人賽

金牌 新北市雷千瑩 銀牌 新竹縣林佳恩 銅牌 桃園市邱意晴

3. 男子組原野射箭複合弓個人賽

金牌 臺中市陳界綸 銀牌 新北市潘宇平 銅牌 臺東縣劉 緣

4. 女子組原野射箭複合弓個人賽

金牌 新北市吳亭廷 銀牌 新北市陳麗如 銅牌 臺北市黃逸柔

5. 男子組原野射箭裸弓個人賽

金牌 高雄市余俊賢 銀牌 桃園市洪晟皓 銅牌 高雄市王聖閔

6. 女子組原野射箭裸弓個人賽

金牌 新竹縣劉詩翎 銀牌 花蓮縣林美玲 銅牌 新北市孫 薇

7. 男子組原野射箭團體賽

金牌 新竹縣 銀牌 新北市 銅牌 桃園市

8. 女子組原野射箭團體賽

金牌 新北市 銀牌 花蓮縣 銅牌 桃園市

各代表隊成績以大會實際公告為主，詳情可參閱網站https://sport109.hlc.edu.tw/Module/Pages/Index.php?ID=21

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