全神貫注決勝一瞬間！全民運摔角賽　新北市摘7金戰果輝煌

▲▼新北市男子及女子各級共摘下7面金牌，戰果輝煌。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導



全民運動會摔角競賽自10月18日至21日於花蓮自強國中活動中心盛大舉行，21日宣告圓滿落幕，經歷四天的激烈角逐後，最終成績出爐，由新北市勇奪7面金牌，成為本屆全民運摔角最大贏家，台北市、台中市也分別拿下4面及3面金牌。

[廣告]請繼續往下閱讀...

摔角競賽以各種技法摔倒對手，但不必進行類似角力及柔道的壓制動作，是全民運動會的競賽項目之一，在中央警察大學、憲兵學校也以摔角之摔、打、拿、點之技術來訓練未來警官之防身與逮捕技能。

▲▼選手專注凝神、相互對峙，尋找對手的破綻，勝負往往只在一瞬間。

摔角競賽分為男、女兩組別，比賽級數共分十級，比賽制度採單淘套賽加復活賽制（二柱淘汰復活賽）。每位選手專注凝神、相互對峙，尋找對手的破綻，進而上前相互激烈角力，勝負往往只在一瞬間。

全民運摔角裁判長尤永福表示，全民運籌備的準備工作非常完整，尤其是比賽場地符合標準、整體賽事井井有條，日後摔角發展將更為蓬勃興旺。

1. 男子組摔角第一級 金牌 台東縣 黃立帆

2. 男子組摔角第二級 金牌 台東縣 黃治凱

3. 男子組摔角第三級 金牌 新竹縣 江 浩

4. 女子組摔角第一級 金牌 屏東縣 高郡瑩

5. 女子組摔角第二級 金牌 桃園市 李卉芯

6. 女子組摔角第三級 金牌 台中市 莊于萱

7. 男子組摔角第四級 金牌 台中市 紀詠翔

8. 男子組摔角第五級 金牌 台中市 翁有震

9. 男子組摔角第六級 金牌 新北市 蔡其勳

10. 女子組摔角第四級 金牌 彰化縣 林珮如

11. 女子組摔角第五級 金牌 新北市 陳韻鼎

12. 女子組摔角第六級 金牌 新北市 蔡筱芸

13. 男子組摔角第七級 金牌 台北市 高嘉淇

14. 男子組摔角第八級 金牌 台北市 朱桓寬

15. 男子組摔角第九級 金牌 新北市 洪毅志

16. 女子組摔角第七級 金牌 臺北市 張羽萱

17. 女子組摔角第八級 金牌 新北市 王盈筑

18. 女子組摔角第九級 金牌 新北市 黃子岑

19. 男子組摔角第十級 金牌 新北市 陳聖閔

20. 女子組摔角第十級 金牌 台北市 劉沅蓉

各代表隊成績以大會實際公告為主，詳情可參閱網站https://sport109.hlc.edu.tw/Module/Pages/Index.php?ID=21

►他奶奶的美麗小秘訣

