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新北市營養午餐弊案　3校長遭撤職並停用2年

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▲▼新北市長侯友宜於8/31開學日前往土城頂埔國小視察營養午餐，擔任一日打飯班，親自為小朋友打飯打菜。對於小朋友吃的豬肉，特別詢問校長豬肉產地是否為台灣豬。（圖／記者湯興漢攝）

▲新北市中小學多年前爆發營養午餐弊案，3名校長遭撤職。此為示意圖，與本案當事人無關。（圖／記者湯興漢攝）

記者吳銘峯／台北報導

震撼教育界的新北市中小學校長營養午餐索賄弊案，數十名校長、主任均遭起訴，分別遭到判刑。其中時任義學國小校長蕭道志、江翠國中校長黃耀輝，以及新埔國小校長張萬隆均遭移送懲戒法院議處，懲戒法院重懲，在22日判決3人均撤職並停用2年。

本案起因於新北市中和區積穗國小營養午餐，由廠商金龍盒餐公司供應的餐桶裡竟然有蛆。事發後檢調進行大規模清查，並陸續發動多次偵查行動，檢方查出業者為取得午餐標案或打好關係，自2002年至2011年間，從每名學生每餐45元的餐費中，抽取2到4元的回扣；或每件採購案以10萬至50萬元統包計算回扣，以現金送入校長室行賄。檢方在2011年偵查終結，總計起訴校長、學校總務主任、評選委員、和業者等被告共78人。

案經法院審理程序，最高法院在2017年間，將部分校長判刑定讞、部分撤銷發回更審。其中先行定讞的包含豐年國小前校長楊文達被判刑3年8月、成功國小前校長許利楨判2年、麗林國小前校長蔡雨喬1年10月、積穗國小評選委員曹水成3年6月等。至於撤銷發回部分，高院更一審日前宣判，仍認定10名校長犯下「職務上行為收賄罪」，分別判刑1年10月到4年4月不等刑期，更審仍有罪的校長包含曾獲師鐸獎、教育部卓越領導獎的蘆洲國小前校長柯份被判刑4年、卓越領導獎得主的樹林國小前校長葉振翼判刑3年7月。

至於時任義學國小校長蕭道志、江翠國中校長黃耀輝，以及新埔國小校長張萬隆等3人，則是在判決之後被移送懲戒法院議處。懲戒法院審理後，認為3人收賄影響人民對公務員的信賴，嚴重影響機關信譽，因此決定重判，將3人均撤職並停止任用2年。可上訴。

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