館長回應「詹江村涉性侵」：真的很噁心！ 什麼都扯國家機器

▲館長針對「詹江村涉性侵」在直播中回應。（圖／翻攝自館長成吉思汗自YouTube）



記者林彥臣／綜合報導

知名「大館黑」之一的國民黨籍桃園市議員詹江村，遭到女粉絲指控性侵，由於詹江村與女粉當初經常就館長的直播內容進行情報交流與討論，使得館長在這起案件中「躺著也中槍」遭到莫名牽扯。對此館長在21日晚間的直播中回應表示，「真的很噁心」。

館長在直播中表示，他不針對詹江村本身的案情討論，只針對牽扯到他自己的部分討論，「為什麼他X的，連去汽車旅館都要講到我？」不過他成為公眾人物的這6年來，從來都不會跟粉絲出去，現在又更不可能了，「有人假裝是粉絲，就要請我吃子彈了」。

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▲館長對於「蒐集情報」的說法感到不可思議。（圖／翻攝自館長成吉思汗自YouTube）



館長接著說，他很難相信他的名字居然出現在這種「香蕉事件」的報導，上汽車旅館就上汽車旅館，為什麼還要裡面會出現「館長影片」還每天都要報告，「特務喔？」不知道他們兩個人到底在搞什麼，但是扯到他身上，看了就很不開心，寫到他的部分真的很莫名其妙。

▲館長提到，「國家機器」一詞已經被濫用。（圖／翻攝自館長成吉思汗自YouTube）



館長話鋒一轉又提到，從詹江村的事件可以發現到，很多國民黨的支持者經常提到「國家機器」這四個字，雖然他2018年的時候也常常開玩笑國家機器，但他也沒有什麼事都扯國家機器，「國家機器」這四個字根本被濫用，「難道我今天棒賽不順，國家機器嗎？我今天硬不起來，國家機器嗎？」

▲館長強調自己莫名出現在這起案件中，真的感覺很噁心。（圖／翻攝自館長成吉思汗自YouTube）



館長最後在直播中喊話，以後要約誰去汽車旅館，「不要講到我好不好，很噁心，我真的覺得很噁心」，什麼館粉、館長影片、汽車旅館、國家機器、屁股上的胎記，這到底是什麼樣的連結？

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