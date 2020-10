變態男性侵寵物雞洩慾　妻掌鏡拍「激戰噁片」留日後回味

▲英國一名變態男子因強姦家裡的寵物雞而被判入獄三年。(圖/取自免費圖庫Pixabay)

記者葉睿涵/綜合報導

英國一名37歲男子貝格(Vile Rehan Baig)因強姦家裡的寵物雞而被判入獄三年。這名變態的男子在施暴過程中還不忘要求38歲的妻子哈麗瑪(Haleema)用手機和Go-Pro攝影機拍下影片,留待兩人日後回味。

據《太陽報》報導,國家刑事局(NCA)在接獲舉報後突襲了這對夫婦的住所,並在他們家中電腦裡一個名為「家庭影片」(Family Vids)的資料夾中找到這些影片。NCA還扣押了他們的兩台電腦和一支手機。

Sick dad who had sex with family's pet chickens as wife filmed is jailed for three years https://t.co/lSsGM4Zvbt