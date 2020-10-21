「支持關中天按讚！」館長發文3天　吸18萬網友湧進：有偏頗的都關

▲館長在臉書發文。（圖／翻攝自Facebook／帳號名稱）

記者施怡妏／綜合報導

中天電視換照風波延燒，行政院長蘇貞昌20日受訪時表示，，國家通訊傳播委員會（NCC）是專業獨立機構，由它來審理，「我們都完全尊重，行政院也不會介入。」雖然如此，許多反中天的輿論不斷，館長陳之漢日前在個人臉書發文，「如果支持關中天請給本文一個讚」，短短三天就吸引18萬粉絲按讚，留言數多達5415則。

一直以來都很關注時事的館長，18日在個人臉書貼文寫道，「你如果支持關中天請給本文一個讚，讓台灣的政治人物看看」。短短三天的時間，就吸引了18萬粉絲按讚，底下還有5千多則留言，「3分鐘，支持關中天」、「媒體才有言論自由，敵國的武器沒有」、「六分鐘一萬讚，可見台灣人民有多氣中天」。

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▲許多網友湧入臉書留言按讚。（圖／翻攝自Facebook／帳號名稱）

也有部分網友表示，「完全支持關掉中天，更支持一起把其他只會大內宣的三立、民視、自由也關一關」、「可以三立和民視也一起關嗎」、「偏頗立場的黨媒都關一關，不限中天」。

還有理性的網友指出，「雖然大部份人跟著館長支持關中天，但幸好也看到很多中立的回覆說，有偏頗新聞台的都要關，看來有腦的人還是不少，但我只想說，台灣不能只有存在著一種聲音，因為那正是台灣價值之一」。

蘇貞昌20日受訪時表示，中天的執照不是撤照，而是執照到期，要不要延期，由NCC依職權審理，也是法律規定，現在正在進行專業審查，「我們都完全尊重，行政院也不會介入。」

此外，前高雄市長韓國瑜19日在個人臉書發文，「中天一關門，台灣民主也會關門，沒有監督及諍言直諫的媒體，是一個獨裁國家最鮮明的特徵」，並呼籲民眾出面捍衛言論和新聞自由，「因為你捍衛的不是這一家電視台，而是屬於你我的言論自由、屬於台灣的新聞自由。」

▲韓國瑜發文力挺中天。（圖／翻攝自Facebook／韓國瑜）