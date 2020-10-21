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聯結車過彎離心力大...數百箱啤酒噴飛！上萬酒瓶碎滿地

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記者林悅／台南報導

尤姓男子駕駛滿載啤酒聯結車，21日上午10時40分許從台南市南區中華西路左轉新興路時，疑因過彎離心力過大，聯結車第1節車斗上約數百箱啤酒瓶被甩出掉落路面，酒瓶玻璃當場碎滿地，啤酒四溢酒氣沖天，幸好當時無人車靠近該聯結車，未造成人員傷亡，警方在場管制交通，尤男則聯絡公司派員協助清理善後。

▲1名尤姓男子駕駛滿載啤酒聯結車，疑因過彎離心力過大，聯結車上約數百箱啤酒瓶被甩出掉落路面，酒瓶玻璃當場碎滿地，啤酒四溢酒氣沖天，幸好未造成人員傷亡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲尤姓男子駕駛滿載啤酒聯結車，疑因過彎離心力過大，聯結車上約數百箱啤酒瓶被甩出掉落路面，酒瓶玻璃當場碎滿地，啤酒四溢酒氣沖天，幸好未造成人員傷亡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲1名尤姓男子駕駛滿載啤酒聯結車，疑因過彎離心力過大，聯結車上約數百箱啤酒瓶被甩出掉落路面，酒瓶玻璃當場碎滿地，啤酒四溢酒氣沖天，幸好未造成人員傷亡。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲1名尤姓男子駕駛滿載啤酒聯結車，疑因過彎離心力過大，聯結車上約數百箱啤酒瓶被甩出掉落路面，酒瓶玻璃當場碎滿地，啤酒四溢酒氣沖天，幸好未造成人員傷亡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市警六分局警方指出，警方獲報馬上派員到場協助管制、疏導交通。據聯結車所屬公司初步調查，聯結車掉落的17280支玻璃瓶裝台灣啤酒，1支金額為新台幣38元，合計新台幣656649元。另損失864個箱子，一個箱子新台幣70元，合計損失新台幣60480元。共計總損失為新台幣71萬7129元。

▲1名尤姓男子駕駛滿載啤酒聯結車，疑因過彎離心力過大，聯結車上約數百箱啤酒瓶被甩出掉落路面，酒瓶玻璃當場碎滿地，啤酒四溢酒氣沖天，幸好未造成人員傷亡。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲1名尤姓男子駕駛滿載啤酒聯結車，疑因過彎離心力過大，聯結車上約數百箱啤酒瓶被甩出掉落路面，酒瓶玻璃當場碎滿地，啤酒四溢酒氣沖天，幸好未造成人員傷亡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方調查，52歲的尤姓男子21日上午約9時30分，駕駛滿載啤酒瓶與酒瓶箱子的2節車斗的聯結車，行經南區中華西路要左轉新興路時，疑左轉車速過快、離心力太大，其中第1節車斗捆綁不實的864個箱子與1萬7千多支酒瓶遭甩飛掉落路面，一時間酒瓶玻璃碎滿地，現場啤酒四溢酒氣沖天，幸好當時並無其他人車靠近聯結車，所以沒有人車遭到波及造成傷亡。警方為尤姓司機酒測，酒測值是0。

▲1名尤姓男子駕駛滿載啤酒聯結車，疑因過彎離心力過大，聯結車上約數百箱啤酒瓶被甩出掉落路面，酒瓶玻璃當場碎滿地，啤酒四溢酒氣沖天，幸好未造成人員傷亡。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲1名尤姓男子駕駛滿載啤酒聯結車，疑因過彎離心力過大，聯結車上約數百箱啤酒瓶被甩出掉落路面，酒瓶玻璃當場碎滿地，啤酒四溢酒氣沖天，幸好未造成人員傷亡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市警六分局新興派出所所長黃啟彰表示，該聯結車左轉速度快，導致離心力大，使得車上酒瓶與箱子被甩落到路面；至於貨物有無捆綁不夠牢固的問題，警方會再進一步調查釐清，如確有捆綁不夠牢固，會依道交法令開罰聯結車，警方也提醒載貨司機在車子轉彎時要減速，貨品要固定確實，避免發生類似意外。

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