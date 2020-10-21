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屁孩蛇行逼車笑翻：整死他！遊覽車忍讓「保住45條人命」反被檢舉

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記者柯沛辰／綜合報導

惡人先告狀！屏東一名男子近日向監理站檢舉，聲稱他10日中午遭一輛台北南下的遊覽車惡意逼車，並將影片PO網公審。遊覽車公司忍無可忍，公布完整影片，結果發現逼車的根本是轎車駕駛，除了不斷S型變換車道、急煞，還不斷跟友人笑說「整死他」，讓遊覽車45名乘客飽受驚嚇。

根據《東森新聞》報導，男子在網路PO出一部分行車紀錄器，指控遊覽車一路蛇行，不斷任意變換車道，還迫使他讓道，所以他事後向監理站檢舉，「台北來的司機似乎都有兼職當計程車的樣子，一路開一路逼車」。

▲▼屁孩蛇行逼車笑翻：整死他！遊覽車忍讓「保住45條人命」反被檢舉。（圖／東森新聞）

▲男子惡人先告狀，在網路上PO影片公審，還稱自己的逼車行徑是「正在玩回去」。（圖／東森新聞）

▲▼屁孩蛇行逼車笑翻：整死他！遊覽車忍讓「保住45條人命」反被檢舉。（圖／東森新聞）

▲起初轎車不滿遭擋道，長按喇叭，遊覽車雖停下讓道，但轎車仍心懷不滿。（圖／東森新聞）

不過，遊覽車公司公布完整影片，可見最早是遊覽車從國三下交流道，準備右切變換車道，但藍色轎車駕駛不滿被擋道，長按一聲喇叭。遊覽車發覺後，立刻停下讓道，怎料轎車駕駛心懷不滿，竟開始惡整遊覽車，不僅一路慢速行駛，還狂切車道擋路。

先前影片可見，轎車駕駛愈擋愈起勁，乘客笑聲此起彼落，不斷訕笑遊覽車「哈哈哈，爛人」、「整死他」，駕駛也興奮回應「整死那個王八蛋！」直到遊覽車趕緊開進一間藥廠停靠，一行人才揚長而去。事後，乘客驚魂未定，報警備案，請警車一路護送上國道，怎料遊覽車竟遭檢舉。

▲▼屁孩蛇行逼車笑翻：整死他！遊覽車忍讓「保住45條人命」反被檢舉。（圖／東森新聞）

▲駕駛惡整遊覽車，同行友人竟拍手叫好。（圖／東森新聞）

▲▼屁孩蛇行逼車笑翻：整死他！遊覽車忍讓「保住45條人命」反被檢舉。（圖／東森新聞）

▲導遊說，原本遊覽車駕駛打算息事寧人，不料對方竟惡人先告狀。（圖／東森新聞）

當時遊覽車上的呂姓導遊說，轎車在我們前面S形擋車，我們很害怕，「我不知道他（轎車駕駛）是不是會撂人來，還是對我們的乘客不利，車上載著45條人命，他的行為非常危險，但駕駛想說只要把客人平安保護好，我們也不追究什麼，沒想到這個人這麼惡劣，竟然顛倒是非！」

屏東分局交通組組長蔡鴻哲表示，自小客車顯有惡意逼車之行為，將根據影片內容，開單舉發轎車駕駛的危險行徑。對此，遊覽車公司也決定不再姑息，硬起來對轎車駕駛提告。

▼警方看完影片後，將對轎車駕駛開罰。（圖／東森新聞）

▲▼屁孩蛇行逼車笑翻：整死他！遊覽車忍讓「保住45條人命」反被檢舉。（圖／東森新聞）

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