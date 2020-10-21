北韓也搞行動支付！走到哪嗶到哪...自稱研發成功已投入市場

▲北韓稱，已經成功研發行動支付系統並投入使用。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

隨著智慧型手機普及，各國也紛紛開始發展行動支付，如今就連北韓也對外聲稱，國內已成功開發行動支付系統，並且正式投入使用。北韓對外宣傳媒體《阿里郎迴音》21日報導稱，北韓中央銀行與平壤情報技術局共同開發了新型行動支付系統，未來將有助於穩定貨幣流通，更能避免因使用紙幣交易而產生的病毒傳染。

根據北韓宣傳媒體《阿里郎迴音》21日報導，北韓先前雖然曾開發過手機支付系統，但當時僅能透過該交易方式在北韓的手機應用程式商店購買APP或是電子書，此次中央銀行與平壤情報技術局共同研發的行動支付則可以直接在實體店面使用。

▲北韓人民普遍使用「阿里郎」（아리랑）牌手機，或是「平壤」牌，內部使用的APP也與外界不通用。（圖／CFP）



據稱，目前該行動支付系統已經正式上線，民眾即使不攜帶現金或是信用卡，仍能透過手機自由地購買任何想要的商品，或是繳納各種服務費用。該報導稱，這款電子支付系統有助於貨幣穩定流通，同時還能降低病毒、細菌透過紙幣傳播的風險。

據《NK經濟》分析，目前仍無法確認北韓具體是以何種形式進行電子結帳，但就現在所知，北韓的許多商店已經開始使用條碼，因此新系統極有可能是使用連接中央銀行發行的信用卡的APP進行結帳。另外，也有可能是使用QR code或是其他北韓新研發的方式。

►改善過敏泛紅、拯救痘痘肌