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慘！不孕夫妻冷凍受精卵「遭醫院誤丟」　她崩潰：我40多歲了！

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▲▼驗孕棒、懷孕。（圖／達志／示意圖）

▲被害夫妻表示，醫院直到兩年後才正式承認搞丟病患的冷凍受精卵。（圖／達志／示意圖）

記者王佩翊／編譯

日本北海道一對夫妻因長年不孕前往北海道大學醫院接受凍卵手術，並成功使6顆卵子受精成功。夫妻兩人隔年返回醫院植入其中1顆受精卵，其餘5顆則交由院方以液態氮保存。然而誰都沒想到兩夫妻之後再度返回醫院後，5顆受精卵中卻有3顆受精卵無故消失，讓當時已經超過40歲的女性被害人身心飽受煎熬，憤而提告。

根據《產經新聞》報導，這對不孕夫妻求子心切，2007年2月至12月期間前往北海道大學醫院進行取卵手術，並先後取得6顆受精成功的卵子，隨後便交由院方進行冷凍保存。兩人先是在2008年4月取出第一顆受精卵植入，可惜未能成功受孕。

北海道大學醫院卻在2008年7月，也就是兩人首次植入受精卵的3個月後，發現剩餘的5顆冷凍受精卵中，有3顆連同保存的容器一起消失。事發後，院方不斷地告知夫妻倆，「仍在尋找（遺失的卵子）。」但卻堅決不肯承認將病患受精卵遺失一事。該院直到2010年8月，才正式坦承不小心將3顆冷凍受精卵廢棄，並向被害夫妻道歉。不過當時，被害女性已經年過40歲，為此飽受精神折磨。

被害夫妻2019年正式向北海道大學醫院提出告訴，並要求1千萬日幣的賠償。據悉，雙方目前已經達成和解，但並未公開和解金賠償金額，北大醫院對此也不願多做回應。

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