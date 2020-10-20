南韓推反核家園！月城核電廠1號機若除役...估須耗超過15年

▲南韓月城核電廠1號機若除役，預估需費時15年。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社首爾20日綜合外電報導

韓國監察院今天就月城核電廠1號機組提前關閉案公布適切性報告，雖指出當初過度低估經濟效益，但表示無法以此評斷適切性。外界預期該機組將開始進行除役程序，但至少需15年。

韓國原子能安全委員會去年底審議通過月城1號機永久關閉許可案，將成為韓國第2座永久關閉的核電機組。

但在此之前，韓國國會去年9月就韓國水力原子能公社提前關閉機組的決定，要求監察院進行審計監察，為月城1號機除役添上不確定因素。

韓聯社報導，韓國監察院今天公布此案適切性盤點報告，指出韓國水力原子能公社2018年以月城核電廠1號機經濟效益不足為由，決定提前關閉機組時，的確過度低估其經濟效益。

不過，監察院也表示，除經濟效益外，決定是否關閉機組時還須綜合考量安全性、地方民眾能否接受等因素，依監察院權責，難以評斷此案適切性。

▲月城1號機獲准延役至2022年。（圖／達志影像）

如此，月城1號機依預估進行除役程序的可能性提高，根據現行法規，韓國水力原子能公社須在永久關閉日起算5年內提出除役許可申請。

原子能安全委員會將就申請內容諮詢海外較先進的業者及國際原子能總署（IAEA）等，決定是否發給許可。

至所有程序完成，預估將花費至少15年。

根據韓國水力原子能公社去年擬定的2020至2024年經營目標，預定在2020年著手進行除役規劃，2021年制定輻射除污計畫，2022年制定廢棄物處理設施建設計畫，蒐集當地居民意見後，預定於2024年提出最終除役計畫書。

月城1號機原在2012年就達到設計使用年限，經過3年延役申請爭議，2015年獲准延役至2022年。

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