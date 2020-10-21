日「無頭殘屍」塞衣物箱...嚴重腐敗無法辨性別！48歲男屋主失聯

▲法醫21日將進行司法相驗，以釐清死者死因與身分。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）



記者王佩翊／編譯

日本新瀉縣柏崎市的一間公寓內19日發現一具頭部遭切斷的屍體，死者的身體被塞進房內的一個衣物箱內，且屍體的部分已經開始腐爛，無法辨認性別，目前警方也尚未尋獲被砍斷的頭部。據警方表示，目前已經確定住在這間公寓的是一名48歲男性，但該名男子持續失聯中。

根據《日本放送協會》報導，警方19日上午11時左右接獲民眾報案稱，位於新瀉縣柏崎市的一間公寓內出現遭到分屍的遺體。根據警方調查，這棟公寓共2層樓，而被指稱有屍體的房間則是在公寓1樓。屍體被發現時，頭部已經被砍下，身體部分則是被塞入衣物箱內。

該具目測為身體軀幹的屍體被尋獲時已經開始腐敗，因此尚無法辨認性別與具體死亡時間，但可以確定的是，死者應該已經死亡一段時間。法醫預計於21日進行司法相驗，以確定死因並調查死者相關身分。針對此案，目前警方已經以遺棄屍體嫌疑成立搜查本部。

另一方面，警方表示，原本住在這間公寓的是一名現年48歲的男性，但該名男子目前失聯，警方仍在全力追緝中，希望能盡快釐清案情。針對住家附近發生棄屍案，一名住在公寓附近的女性震驚地表示，這附近的住宅區非常安靜，沒想到竟然會發生這種事。