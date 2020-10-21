民進黨民調／45.3%憂心共軍武力犯台　4成藍營支持傾中

▲總統蔡英文。（圖／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

民進黨21日舉行中常會，會中由民調中心主任陳博洲以「面對美中對抗的戰略機遇，台灣民眾的國際觀感為何？」進行專案報告。根據民調結果，10月份有45.3%民眾擔心中國大陸武力犯台，但也有52.9%民眾表示不擔心。

首先，根據民進黨民調結果分析，美中台關係的立場上，從經濟、外交、國防、整體發展等面向來看，台灣民眾立場明確是「親美遠中」。

不過，從國民黨支持者在美中關係之間，卻出現「分裂」現象。根據民調結果，針對台灣整體發展與安全，應該要傾向美國或中？在9月份，全體民眾有62.7%認為要傾向美國、17.1%支持傾向中國大陸，僅12.2%認為要中立。

不過，在國民黨支持者部分，有31.3%認為要傾向美國，但也有40.7%國民黨支持者認為要傾向中國，僅18.2%認為要中立。

另外，在大陸文攻武嚇下，是否擔心共軍武力犯台？10月份的民調結果顯示，有45.3%表示擔心，但也有52.9%表示不擔心；對照9月份的民調結果，有44.8%民眾擔心，但也有53.9%民眾不擔心。

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