雲端最前線／拜登兒電郵門拖累選情！支持度5天下滑2%

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美國民主黨總統候選人拜登的小兒子杭特遭媒體連日踢爆，私下與烏克蘭及中國企業交易，而一連串「電郵門」醜聞也讓拜登的民調受到影響。根據IBD/TIPP民調顯示，拜登的支持度跌了2個百分點，不過目前仍領先川普；此外，該民調也顯示，美國有大量不敢公開承認支持川普的「隱性支持者」，恐影響大選的預測結果。《雲端最前線》21日邀請遠景基金會執行長賴怡忠、對外關係協會秘書長黃奎博以及時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

▲美國總統大選在即。（圖／路透）

美國前副總統、民主黨總統候選人拜登與次子杭特（Hunter Biden）捲入「電郵門」風暴，主要資料來自杭特送修的筆記型電腦，但真偽仍然存疑。福斯新聞19日曝光一份有杭特簽名的單據，顯示當時他支付85美元送修三台MacBook Pro電腦，但還無法確認名字是否真的是杭特本人親簽。

2020美國大選最後一場總統電視辯論將於台灣時間23日上午進行，不過，在辯論前，主辦方總統辯論委員會卻突然修改規則，並加入「反插嘴靜音按鈕」，並說明，該機制只在「候選人答題第一次申論的2分鐘內」啟動，但總統川普卻對此作法極不以為然，再度質疑主持團隊與辯題設定「全都偏心拜登太離譜」。登上《雲端最前線》一同揭秘。

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關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周二至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。