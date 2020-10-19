高雄知名旅館被爆「櫃台禁戴口罩」：維護禮儀形象　衛生局急查

▲前員工指控飯店禁止員工戴口罩。（圖／翻攝自facebook／爆廢2公社）

記者許宥孺／高雄報導

新冠肺炎疫情仍未鬆懈，配合中央流行疫情指揮中心指示，出入公共場所須戴口罩，不過卻有民眾踢爆，高雄市一家旅館發布內部公文，要求員工在櫃檯不要戴口罩，引起員工不滿，直呼「這個邏輯思維真的很有事」，對此高雄市衛生局表示，目前仍在查證中，若該間旅館違規屬實，將可處新台幣3000元至1萬5000元罰鍰。

一名男子在網路上貼出照片，可以看出應是企業對內部同仁的公告事項，內容提到，「為維持飯店櫃檯禮儀形象，若無特殊情況請勿在櫃檯帶（戴）口罩」、「各部門如使用私人口罩，限於淺色系醫療用口罩」等共4點說明。

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▲記者到該家旅館直擊，櫃台人員為戴口罩，但她稱剛才喝水還沒來得及戴。（圖／記者許宥孺翻攝）

據了解，該名爆料男子為旅館前員工，他表示：「這個邏輯思維真的很有事，疫情期間還規定不能戴口罩，是不知道櫃台人員都是直接面對客人的嗎？規定不能戴還叫我們2天領一次口罩！真的會暈倒～」男子還說，「這是老闆兒子的想法，有錢人就是可以任性，真的要投胎在有錢人家屎都是香的」。

貼文一出後，也引來回網友回應，「現在就是特殊情況啦，難道武漢肺炎還不夠特殊嗎？」「我就問一句，真的有個萬一出狀況中標了，提出這個決策的人有擔當全權負責所有當事人的一切醫療開銷嗎？」、「第一條傳照片給當地衛生防疫主管機關，就準備吃罰單」、「這已經違反政府的防疫命令了」。

▲高雄市衛生局簡任技正潘炤穎。（圖／記者許宥孺攝）

對此，高雄市衛生局簡任技正潘炤穎表示，高雄目前合法登記在案的旅館約495家，其中55家為本市合格的防疫旅館，初步了解，該間旅店並不是防疫旅館，但根據指揮中心規定，各營業場所仍須遵守防疫新生活原則，包含戴口罩、勤洗手以及保持社交距離等，至於該間旅館是否違規，仍在查證當中，將要求業者提出說明，若查證屬實，將可處新台幣3000元至1萬5000元罰鍰。

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