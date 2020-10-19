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前員工控飯店禁止櫃台戴口罩！業者辯「作業疏失」反控：刻意曲解

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▲前員工指控飯店禁止員工戴口罩。（圖／翻攝自facebook／爆廢2公社）

▲前員工指控飯店禁止員工戴口罩。（圖／翻攝自facebook／爆廢2公社）

記者許宥孺／高雄報導

新冠肺炎疫情仍未鬆懈，配合中央流行疫情指揮中心指示，出入公共場所須戴口罩，不過卻有民眾踢爆，高雄市一家旅館發布內部公文，要求員工「若無特殊情況請勿在櫃檯戴口罩」，引起員工不滿，直呼「這個邏輯思維真的很有事」。對此業者則反控，爆料男子為前員工，刻意曲解公文意思，而針對爭議內容為作業疏失，已在19日重新公告貼文。

一名男子在網路上貼出照片，可以看出是企業對內部同仁的公告事項，內容提到，「為維持飯店櫃檯禮儀形象，若無特殊情況請勿在櫃檯帶（戴）口罩」、「各部門如使用私人口罩，限於淺色系醫療用口罩」等共4點說明。而針對旅館禁止櫃台人員戴口罩的公告，也在網路上引起不少爭議。

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▲▼ 。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲飯店經理王彥洋出面澄清。（圖／記者許宥孺翻攝）

針對前員工控訴內容，業者也想澄清，表示會發公告的原因在於「櫃台濫用口罩」，業者說：「一個人可能會幫家裡拿口罩，甚至說，戴口罩顏色不分，有人戴布的，有人戴黑色、黃色、很多顏色都有，導致不好控管服裝儀容，所以發公告的原因，是想告訴櫃檯人員，只能用淺色系口罩，如果需要申請口罩，建議真的有需要再申請，不要濫用」。

而針對較爭議的第一點，「若無特殊情況請勿在櫃檯帶（戴）口罩」的部分，業者則是強調，原本是公司的規定，但是當初少寫了「疫情期間外」，但有跟各館主管說明，疫情期間是可以戴口罩的，從來沒有禁止員工戴口罩，公文主旨是想服儀統一為主，所以19日再發第二張公文，並特別括號註明，完整公文更改為「為維持飯店櫃檯禮儀形象，若無特殊情況（非疫情期間）請勿在櫃檯帶（戴）口罩！」

▲▼ 。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲業者先是在12日貼文公告，但引起爭議。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼ 。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲業者19日換上新公告，強調櫃台若無特殊狀況勿戴口罩一事，不包含在疫情期間。（圖／記者許宥孺翻攝）

業者表示，現在疫情比較緩和的情況，沒有強制要戴口罩，有很多櫃台人員是沒有意願要戴口罩，所以沒有強制規定一定要戴口罩。但記者問：「所以沒有規定一定要戴口罩？」業者又說，「疫情期間，有要求各櫃台一定要戴口罩」。因為說詞反覆，記者又再次確認：「現在對你們來說，還是疫情期間嗎？」業者則回：「雖然現在還是在疫情期間，但是對我來說，不是非常時期，中山館有強制要戴口罩，其他館則是配合各館主管規定，看服務人員要不要戴口罩，但現在的管別都還是有戴口罩」。

業者提到，有看到該篇網路投訴，指出該名爆料男子是近期才剛撤下的主管，「他是刻意要曲解我們的意思」，認為爆料內容已經中傷了飯店形象。

▲▼ 。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲記者19日到該間旅館直擊，櫃台人員沒有戴口罩，辯稱剛才喝水。（圖／記者許宥孺翻攝）

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