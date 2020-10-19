「三四採陰性」江蘇台商擴大採檢　意外揪法國返台男居檢期間確診

▲指揮中心醫藥應變組副組長羅一鈞說明疫情。（圖／記者黃軍瑋攝）

記者嚴云岑／台北報導

新冠肺炎單日增5名確診，其中案536為20多歲男性，長期在法國工作，10月11日入境主動告知有喉嚨痛，採檢為陰性，但在居家檢疫期間出現咳嗽、腹瀉、全身倦怠症狀，且症狀持續，10月16日由衛生單位安排就醫採檢，今（19）日確診。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，該名個案會由衛生單位發現，與上週確診的江蘇台商案530有關。

羅一鈞表示，案530確診後，三、四採都是陰性，大陸做的周圍接觸者也是陰性，也有陸方透過IHR窗口給的資訊，決定擴大採檢範圍結果再確認。

[廣告]請繼續往下閱讀...

因此指揮中心決定將當天同一批同一個實驗室上機器檢驗的案536及案530總共31個檢體進行重新採檢，其中一個是該醫院的住院病患，在採檢時已經往生，無法重新採檢，後續再跟30名個案進行採檢，才發現案536病例，他雖然跟江蘇台商非同班機、同航廈入境，但因在擴大採檢範圍內，所以才會同一批送驗。

指揮中心統計，國內截至目前累計99,051例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含97,893例排除)，其中540例確診，分別為448例境外移入、55例本土病例、36例敦睦艦隊及1例不明。確診個案中7人死亡、493人解除隔離、40人住院隔離中。

▲新增5例境外移入COVID-19病例，分自法國、菲律賓、印尼、俄羅斯入境。（圖／翻攝自Facebook／衛生福利部）

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來