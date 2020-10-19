10多歲「俄羅斯境外生」居家檢疫確診　指揮中心曝可能感染源！

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組羅一鈞副組長。（圖／記者黃軍偉攝）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（19）日公布國內新增5例境外移入COVID-19病例（案536至案540），其中1例是10多歲俄羅斯國籍境外生（案540），曾於國外自費檢驗結果為陰性，但在台灣居家檢疫期間出現嗅覺喪失，經採檢確診。指揮中心表示，該名境外生曾經過土耳其停留過幾天，研判是可能是當時感染。

該名俄羅斯籍10多歲女性，因就學於10月9日入境台灣，10月7日曾於國外自費檢驗結果為陰性。入境進行居家檢疫期間，於10月16日出現味覺喪失情形，17日由衛生單位安排採檢，於今日確診；衛生單位已初步掌握個案接觸者共5人，其中1人為接機同學，4人為防疫計程車司機及防疫旅館工作人員，皆列自主健康管理；另同班機接觸者調查中。

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中央流行疫情指揮中心醫療應變組羅一鈞副組長說明，該個案10/7自費檢驗是陰性，從俄羅斯經過土耳其，在土耳其有旅遊過，才搭機回台灣，所以目前感染風險可能是俄羅斯或土耳其，因為待的時間比較久。

根據指揮中心統計，國內截至目前累計99,051例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含97,893例排除），其中540例確診，分別為448例境外移入、55例本土病例、36例敦睦艦隊及1例不明。確診個案中7人死亡、493人解除隔離、40人住院隔離中。