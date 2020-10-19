增5例境外移入！3名「居家檢疫期滿前」採檢確診

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組羅一鈞副組長。（圖／記者黃軍瑋攝）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（19）日公布國內新增5例境外移入COVID-19病例（案536至案540），其中有3例是入境後居家檢疫期間和期滿採檢確診。

案536為本國籍20多歲男性，長期於法國工作（前次自台灣出境時間為2019年8月），10月11日返國入境時，主動告知10月9日有喉嚨痛症狀，於機場採檢結果為陰性；個案居家檢疫期間，於10月12日至13日陸續出現咳嗽、腹瀉、全身倦怠及呼吸困難，且症狀持續，10月16日由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診。

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▲▼案536（下）、539（上）班機座位圖。（圖／指揮中心提供）

衛生單位已掌握個案同班機前後二排座位旅客共6人，列居家隔離，機組員人數調查中，因有適當防護，將列為自主健康管理對象。

案537為本國籍40多歲男性，長期於菲律賓工作，約1至2個月返台一次，本次因休假於10月4日返台，入境迄今無症狀，10月17日進行檢疫期滿前採檢，於今日確診；衛生單位目前暫匡列個案同車接觸者共8人，均列自主健康管理。

案538為菲律賓籍30多歲男性，因工作於10月4日入境台灣，入境迄今無症狀，10月17日由衛生單位安排進行檢疫期滿前採檢，於今日確診；本案暫無匡列接觸者。

案539為印尼籍10多歲女性，因就學於10月3日入境台灣，入境迄今無症狀，10月18日由校方安排至醫院進行檢疫期滿採檢，於今日確診；衛生單位已掌握個案接觸者共53人，包括同班機接觸者49人、防疫計程車司機1人、專車接觸者3人，其中專車接觸者1人列居家隔離，其餘列自主健康管理。

案540為俄羅斯籍10多歲女性，因就學於10月9日入境台灣，10月7日曾於國外自費檢驗結果為陰性。個案居家檢疫期間，於10月16日出現味覺喪失情形，17日由衛生單位安排採檢，於今日確診；衛生單位已初步掌握個案接觸者共5人，其中1人為接機同學，4人為防疫計程車司機及防疫旅館工作人員，皆列自主健康管理；另同班機接觸者調查中。

指揮中心統計，國內截至目前累計99,051例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含97,893例排除），其中540例確診，分別為448例境外移入、55例本土病例、36例敦睦艦隊及1例不明。確診個案中7人死亡、493人解除隔離、40人住院隔離中。

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