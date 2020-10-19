快儲水！高雄鎮港、旗鼓鹽等區20日停水12小時　17萬多戶受影響

▲高雄鎮港、旗鼓鹽等區20日停水12小時。（圖／記者楊筱柔攝）

記者許宥孺／高雄報導

台灣自來水公司七區管理處20日將辦理「鳳山淨水場民生送水幹管汰換管線工程」，鳳山廠配合停電一併辦理「鳳山淨水場高低壓設備檢驗」，高雄林園、大發、臨海工業區及旗津區、鹽埕區、小港區、苓雅區、鼓山區在上午8點30分到晚間8點30分將停水配合施工，前金區、新興區則為水壓降低，總計約影響17萬2995戶用水。

水公司表示，南區工程處辦理「鳳山淨水場民生送水幹管汰換管線工程」，鳳山廠配合停電一併辦理「鳳山淨水場高低壓設備檢驗」，施工時間為20日上午8點30分至晚間8點30分，預計影響供水12小時。

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水公司指出，停水區域包含大發、林園及臨海工業區；旗津區全區、鹽埕區全區、小港區港口里、港明里、港后里、港墘里、港南里、港興里、港正里、小港里、順苓里、正苓里、大苓里、三苓里、二苓里；南工處小港區大坪里、坪頂里、高松里、松山里、松金里、濟南里、泰山里、六苓里、宏亮里、店鎮里沿海路以東、山東里、山明里、青島里、沿海路以東等、二苓里沿海路以東、大寮區新厝里新厝路887、901號。

另還有前鎮區鎮北里、振興里、建隆里、忠純里、興邦里、鎮中里、前鎮里、鎮榮里、鎮昌里、鎮海里、平等里、鎮陽里、鎮東里、明孝里、草衙里、明義里、平昌里、信德里、興仁里、興化里、信義里、明道里、明禮里、仁愛里、德昌里、明正里；苓雅區意誠里、城北里、城東里、城西里、苓東里、苓中里、苓雅里、苓昇里、田西里、鼓中里、人和里；鼓山區哨船頭里、壽山里、惠安里、新民里、延平里、維生里、麗興里、峰南里、建國里、忠正里、龍井里、正德里、樹德里、鼓岩里、壽山里、河邊里、光化里、興宗里、寶樹里、綠川里、山下里、登山里、桃源里。停水戶數共計11萬7847戶。

水壓降低地區為前金區全區、新興區全區、林園區五福里。合計水壓降低戶數約5萬5148戶。

水公司提醒，請提早於停水前6小時完成儲水，以避免集中於開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用。停水期間應關閉抽水機電源，並請慎防火警，如未關閉抽水機電源，馬達空轉過久會產生高溫致馬達損壞或造成火災，易造成供水管網產生負壓吸入污水，危害用水衛生安全。

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