快訊／新冠肺炎增5例！　法國、菲律賓、印尼、俄羅斯入境確診

▲指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明新冠肺炎疫情。（圖／記者黃軍瑋攝）

記者嚴云岑／台北報導

國內再增5例新冠肺炎境外移入病例，分別自法國、菲律賓、印尼、俄羅斯入境確診，其中有3位是檢疫期滿後採檢確診，但因未境入社區，並未造成社區風險。

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根據指揮中心統計，國內至今累計540例確診，分別為448例境外移入、55例本土病例、36例敦睦艦隊及1例不明。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，案536為本國籍20多歲男性，長期於法國工作(前次自台灣出境時間為2019年8月)，10月11日返國入境時，主動告知10月9日有喉嚨痛症狀，於機場採檢結果為陰性；個案居家檢疫期間，於10月12日至13日陸續出現咳嗽、腹瀉、全身倦怠及呼吸困難，且症狀持續，10月16日由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診；衛生單位已掌握個案同班機前後二排座位旅客共6人，列居家隔離，機組員人數調查中，因有適當防護，將列為自主健康管理對象。

案537為本國籍40多歲男性，長期於菲律賓工作，約1至2個月返台一次，本次因休假於10月4日返台，入境迄今無症狀，10月17日進行檢疫期滿前採檢，於今日確診；衛生單位目前暫匡列個案同車接觸者共8人，均列自主健康管理。

案538為菲律賓籍30多歲男性，因工作於10月4日入境台灣，入境迄今無症狀，10月17日由衛生單位安排進行檢疫期滿前採檢，於今日確診；本案暫無匡列接觸者。

▲▼案536、539班機座位圖。（圖／指揮中心提供）

案539為印尼籍10多歲女性，因就學於10月3日入境台灣，入境迄今無症狀，10月18日由校方安排至醫院進行檢疫期滿採檢，於今日確診；衛生單位已掌握個案接觸者共53人，包括同班機接觸者49人、防疫計程車司機1人、專車接觸者3人，其中專車接觸者1人列居家隔離，其餘列自主健康管理。

案540為俄羅斯籍10多歲女性，因就學於10月9日入境台灣，10月7日曾於國外自費檢驗結果為陰性。個案居家檢疫期間，於10月16日出現味覺喪失情形，17日由衛生單位安排採檢，於今日確診；衛生單位已初步掌握個案接觸者共5人，其中1人為接機同學，4人為防疫計程車司機及防疫旅館工作人員，皆列自主健康管理；另同班機接觸者調查中。

除了境外移入之外，台灣輸出案例也引起民眾恐慌，指揮中心也呼籲，民眾於電梯、各種娛樂場所，如酒店、KTV、電影院等密閉空間活動時務必佩戴口罩，並落實勤洗手、咳嗽禮節等衛生好習慣，以降低感染風險。指揮中心再次提醒，民眾應做好手部衛生與咳嗽禮節；外出若無法與他人保持社交距離，請全程佩戴口罩。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫。

如出現疑似症狀，請聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時，請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚（TOCC），以供及時診斷通報。

▲新增5例境外移入COVID-19病例，分自法國、菲律賓、印尼、俄羅斯入境。（圖／翻攝自Facebook／衛生福利部）

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