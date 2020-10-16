獨／入珠界天王慘變葡萄串！超狂數字後悔了　醫曝：至少要挨13刀

▲醫師替男子取出39顆珠子。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市一名25歲男子日前到泌尿科就診，進診間後褲子一脫，卻把行醫超過20年，閱鳥無數的醫師給嚇傻，因為男子陰莖內共有105顆大小不一的珠子，男子說，「心情好、心情不好，想到就會入個幾顆」，醫師認為此舉已經太超過，立即替他安排取珠手術，第一次手術就取出了39顆。

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▲鳳山李嘉文泌尿科診所院長李嘉文。（圖／記者許宥孺攝）

收治病例的是鳳山李嘉文泌尿科診所院長李嘉文，他表示，這名男子本來是陪同朋友的小孩來看診，但當天他自己也到櫃台掛號，進診間後表示要取珠，沒想到褲子一脫下，卻讓他看得眼花撩亂。男子表示，因為本身也從事入珠工作，所以每次入珠都是自己來，「心情好就入幾顆，心情不好也入幾顆」，前前後後共入了105顆珠子在陰莖內。

▲李嘉文醫師描述，男子的陰莖因為入了太多珠子，就像一串葡萄。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

行醫超過20年的李嘉文自嘲：「我算是老司機了，但是看到100多顆，還是嚇了一跳，看起來就像一串葡萄，或是短玉米」。李嘉文表示，男子有出示入珠的照片給他看，包含過去到現在的樣子，珠子尺寸約落在6mm到8mm，最長的則是1.5公分，「通常排列一整圈還能用，但是像男子入珠105顆就太誇張了，而且很少有東方女性的生殖器可以容納這麼多的珠子」，一般來說，入珠的男性普遍會選6mm大小的珠子，並以圍繞陰莖一圈的方式來排列，大約可入14顆，「過去看過最多的就有25顆，但這105顆直接刷新排行榜」。

李嘉文認為，從男子入珠的顆數來看，這樣的行為已經太過著迷，可以說是強迫症了，所以立即安排男子進行手術，並告訴他，一時之間恐怕也辦法取出太多顆，只能盡量了，「一個傷口大約可取8、9顆，第一次手術大約開了5個傷口，共取出39顆；若要全取出的話，至少還要2次手術分批施作，前後最少得挨13刀才能全部取得完」，術後開立抗生素藥物，並叮嚀男子如何照顧傷口。

▲醫師替男子取出39顆珠子，最常有1.5公分。（圖／記者許宥孺攝）

李嘉文強調，其實並不鼓勵入珠行為，尤其每每患者到院表示要取珠的原因，大多是性伴侶不喜歡，因為入珠會有刺激性，也會造成性伴侶不舒服；尤其入珠手術最怕就是感染，臨床上也常遇到傷口化膿才來取出，而取下的傷口並不好照顧，因為傷口不能縫合，用意是讓傷口內的髒分泌物引流掉，且取出後，傷口也會形成疤痕組織，造成陰莖外觀不平整。