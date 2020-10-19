陸駐斐濟使館：台方先挑釁動手「造成中國外交官受傷！」

▲外媒報導，兩名中國外交官攻擊台灣代表團成員。（圖／翻攝Asia Pacific Report）



記者蔡紹堅／綜合報導

外交部19日證實，我駐斐濟代表處人員8日在國慶酒會上被兩名中國大陸的外交官毆打，其中一人甚至被打到腦震盪。對此，中國駐斐濟大使館表示，是台方工作人員對中方人員進行挑釁，造成1名中國外交官受傷，「媒體報導與事實完全不符，純屬顛倒黑白、倒打一耙。」

中國駐斐濟大使館19日下午發布聲明，表示注意到了一些社交媒體報導了10月8日台北駐斐濟貿易辦事處在大太平洋酒店舉辦的活動會場外發生的事情，其中有關中國使館工作人員的說法與事實完全不符。

中國駐斐濟大使館指出，事實真相是，當晚，台機構人員對在同一酒店公共區域正常執行公務的中國使館工作人員發起言語挑釁和肢體衝突，造成1名中國外交官身體受傷、物品受損，「使館已就上述事件向斐方表達嚴重關切，要求斐濟警方對此事進行徹查，並依法追究台方人員責任。」

中國駐斐濟大使館提到，台北駐斐濟商務辦事處於10月8日在公共場合公然舉行所謂「雙十國慶日」活動，上述行為不僅嚴重違背一個中國原則，還違反了斐濟政府對台機構活動的相關規定，「台此舉意在國際上製造『兩個中國』或

『一中一台』局面。」

中國駐斐濟大使館還說，世界上只有一個中國，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分，「這不僅為聯合國決議所確認，也是國際社會的普遍共識。」

中國駐斐濟大使館強調，堅持一個中國原則是人心所向、大勢所趨，「中方高度讚賞斐濟政府堅持一個中國原則，相信斐方能公正、妥善處理此事。」

▼中國駐斐濟大使館發布聲明。（圖／中國外交部）

