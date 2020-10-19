我駐斐濟代表被打到腦震盪　何志偉：宣揚出去！讓世界以大陸為恥

▲何志偉。（資料照／記者李毓康攝）

記者黃巈禾／台北報導

台灣駐斐濟代表處8日在當地旅館舉行國慶酒會，遭兩名大陸駐斐濟大使館人員闖入，還被打到腦震盪。對此，民進黨立委何志偉批評，我國更應該將中國外交人員的野蠻行為宣傳出去，讓世界明白這是文明之恥。

何志偉在臉書表示，兩國相爭，不斬來使，代表的是最基本的國際禮儀，跟國際間對文明國家的尊重，這次發生在斐濟的中國外交人員的野蠻事件，完全超出他對理性文明的期待，戰狼外交好歹還是個有組織的主張，現在看起來對岸外交部已經完全失控，變成野犬外交了！

何志偉指出，對維護國家尊嚴卻受到蠻橫對待的台灣外交人員致上十二萬分的敬意，也希望外交部能夠從優補償，協助就醫，更重要的是，我國更應該將中國外交人員的野蠻行為宣傳出去，讓世界明白這是文明之恥，對岸還大肆宣傳要一起慶祝台灣光復節？這麼野蠻，誰要跟你一起慶祝啦！

外交部次長曾厚仁19日表示，傷勢並不嚴重，當下送醫驗傷。外交部亞太司長曾瑞利則說，已在第一時間慰問受傷的我國駐處人員，並請駐處立即向斐濟外交部及警政署提具人證及物證，我方並即向斐濟外交部表達對大陸大使館最嚴正的抗議，也已通電所有駐外使館提防中國大陸的惡劣行為。

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