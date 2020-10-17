國民黨團三度杯葛立院議程　蘇貞昌將打破最晚施政報告紀錄

▲行政院長蘇貞昌16日赴立法院施政報告，再度遭到國民黨團杯葛議程。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

行政院長蘇貞昌16日赴立法院提出施政報告並備質詢，卻再度遭到國民黨團再度占據立法院議場官員席、備詢台及發言台，甚至搬出道具「粉紅豬」杯葛議事進行，導致蘇貞昌最終無法上台報告。按照議程規劃，蘇貞昌20日將再度前往立院4度叩關，同時也將打破時任行政院長江宜樺於2013年最晚上台施政報告的紀錄。

立法院第10屆第2會期於9月18日開議，蘇貞昌曾在9月22日、10月13日率領內閣團隊前往立法院進行施政報告並備質詢，但國民黨立委因不滿蘇貞昌未對政府放寬含萊克多巴胺美豬進口道歉，多次占據立法院議場官員席、備詢台及發言台，甚至搬出道具「粉紅豬」杯葛議事進行。

立法院長游錫堃於16日上午緊急召集朝野黨團協商，但國民黨團總召林為洲仍然要求，蘇貞昌應該先道歉才能上台報告，「道歉後，我們就不擋施政報告」，最終因朝野黨團無法取得共識，游錫堃便裁示散會，未來將再擇期討論。

根據立法院議程規劃，蘇貞昌20日將再度赴立法院提出施政報告並備質詢，不過國民黨團態度依舊強硬，屆時能否順利上台報告仍是未知數。同時，蘇貞昌也將打破江宜樺在2013年歷經6度受阻，遲至10月18日才提出施政報告的紀錄。

事實上，2013年9月政界適逢「馬王政爭」，立法院在當年9月17日開議後，在野的民進黨團直指江宜樺毀憲亂政，以「不道歉、不上台」為由6度杯葛施政報告，江宜樺遲至10月18日才順利上台報告，民進黨團甚至提出內閣不信任案，不過最終仍在國民黨團的人數優勢下遭否決。

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）



根據《立法院職權行使法》第16條規定，行政院依憲法增修條文第3條第2項第1款向立法院提出施政方針及施政報告。行政院應於每年2月1日以前，將該年施政方針及上年7月至12月的施政報告印送全體立法委員，並由行政院長於2月底前提出報告；行政院也應於每年9月1日以前，將該年1月至6月的施政報告印送全體立法委員，並由行政院長於9月底前提出報告。

該法條文明定，新任行政院院長應於就職後兩週內，向立法院提出施政方針之報告，並於報告日前3日將書面報告印送全體立法委員。立法院依前項規定向行政院院長及行政院各部會首長提出口頭質詢之會議次數，由程序委員會定之。

立院人士表示，立法院的法定會期明定自9月1日開始，因此《立法院職權行使法》才會有「行政院長於9月底前提出報告」的規定，不過按照立院過往慣例，開議日大多選在9月中下旬，因此並無明文規定行政院長最晚應於何時提出施政報，「大部分是朝野黨團說好就算」。

該人士也說，現行《立法院職權行使法》僅規範，行政院長須將施政報告「印送」全體立法委員，並由行政院長於9月底前提出報告，但並未明文規定須以「書面」或「口頭」方式提出，條文中也並無規定違反相關罰則，屆時若在野黨團質疑有適法性的問題，恐怕也是「公說公有理、婆說婆有理」。

▼國民黨團自辦國是論壇，杯葛蘇貞昌上台報告。（圖／記者屠惠剛攝）



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