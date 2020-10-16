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「品學戀」首度公開同框為修憲發聲　前男友吳崢也現身

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▲▼跨黨派青年公職組成「二〇四六 台灣」召開「二〇四六 台灣・憲政改革聲明」發表會。（圖／林昶佐辦公室提供）

▲賴品妤、曾玟學首度公開同框。（圖／林昶佐辦公室提供）

記者林銘翰／台北報導

立法院6日正式通過修憲委員會名單，我國睽違15年後再度啟動修憲工程，無黨籍立委林昶佐16日召集跨黨派青年公職組成「二〇四六台灣」，提出全面檢討國家體制、落實廢省等三大憲改主張，這也是繼民進黨立委賴品妤、無黨籍苗栗縣議員曾玟學譜出「品學戀」後，首次合體對外公開現身。此外，曾與賴品妤交往過的前時代力量發言人吳崢也快閃現身。

林昶佐召集民進黨立委賴品妤、洪申翰、無黨籍台北市議員林亮君、林穎孟、黃郁芬、民進黨新北市議員戴瑋姍、民進黨台中市議員黃守達、民進黨高雄市議員高閔琳、無黨籍高雄市議員黃捷、民進黨基隆市議員張之豪、曾玟學吳崢組成「二〇四六台灣」，並針對即將啟動的憲改工程提出呼籲。

▲▼跨黨派青年公職組成「二〇四六 台灣」召開「二〇四六 台灣・憲政改革聲明」發表會。（圖／林昶佐辦公室提供）

▲跨黨派青年公職組成「二〇四六台灣」召開「二〇四六台灣・憲政改革聲明」發表會。（圖／林昶佐辦公室提供）

林昶佐表示，過去10幾年來，陸續在不同的議題場合、政治領域分別結識了不同背景的夥伴們，這次因為憲改這個歷史時刻而集結在一起，串連成立「二〇四六台灣」，讓這次不只是單純的階段性修憲，更是凝聚年輕政治工作者的國家共同願景的過程。

賴品妤指出，修憲委員會的名單已經通過，憲改工程也開始啟動，像是18歲公民權、廢考監等各黨團比較有共識的議題，都可以優先推動讓民眾參與。

賴品妤也建議，委員會和公聽會除了讓專家學者、立委與會之外，也可納入地方政府、公職人員、青年團體，以及各種多元族群背景的代表，更能讓年輕人更勇於發聲，增加世代溝通的機會，台灣民眾也更有機會了解彼此不同的觀點，才能共同面對更多台灣面臨的挑戰。

▲▼跨黨派青年公職組成「二〇四六 台灣」召開「二〇四六 台灣・憲政改革聲明」發表會。（圖／林昶佐辦公室提供）

▲跨黨派青年公職組成「二〇四六台灣」召開「二〇四六台灣・憲政改革聲明」發表會。（圖／林昶佐辦公室提供）

「二〇四六台灣」主張修正憲法增修條文第9條落實廢省，並改革中央到地方的行政體制促進區域平衡，同時呼籲立法院修憲委員會應全面檢討台灣憲政問題、凝聚國家願景，而不是片段、零散式的討論，修憲過程應擴大參與，廣納包括青年團體、地方公職、原住民族與多元族群等等來自多元背景的各種成員都能充分表達聲音。

「二〇四六台灣」表示，為了強調憲改是關乎國家未來願景的大工程，這群從中央到地方的年輕政治工作者，把台灣終戰100年、民選總統50年的2046年訂為團體名稱，成立「二〇四六台灣」。

「二〇四六台灣」也說，未來將在全國各地舉辦公民憲政改革論壇，並繼續凝聚不同層次的憲改主張，提出具體版本，與全民一起參與歷史性的憲改工程。

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