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蘇貞昌何時施政報告仍無解　連戰曾連續兩會期無法上台

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▲▼行政院院長蘇貞昌赴立法院施政報告並備質詢 堵訪 國民黨霸佔議場主席台 官員席。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

行政院長蘇貞昌16日赴立法院提出施政報告並備質詢，卻再度遭到國民黨團杯葛議事進行，導致蘇貞昌最終無法上台報告，蘇貞昌20日將再度前往立院4度叩關，屆時能夠順利上台仍是未知數。不過事，時任行政院長連戰也曾於1996年至1997年因為憲政爭議，連續兩個會期在在野黨的杯葛下，無法順利上台施政報告。

立法院第10屆第2會期於9月18日開議，蘇貞昌曾在9月22日、10月13日率領內閣團隊前往立法院進行施政報告並備質詢，但國民黨立委因不滿蘇貞昌未對政府放寬含萊克多巴胺美豬進口道歉，多次占據立法院議場官員席、備詢台及發言台，甚至搬出道具「粉紅豬」杯葛議事進行。

立法院長游錫堃於16日上午緊急召集朝野黨團協商，但國民黨團總召林為洲仍然要求，蘇貞昌應該先道歉才能上台報告，「道歉後，我們就不擋施政報告」，最終因朝野黨團無法取得共識，游錫堃便裁示散會，未來將再擇期討論，蘇貞昌何時能進行施政報告仍然無解。

▲▼馬英九、連戰出席韓國瑜婦女後援會成立大會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲時任副總統兼行政院長連戰。（圖／記者屠惠剛攝）

根據立法院議程規劃，蘇貞昌20日將再度赴立法院提出施政報告並備質詢，不過國民黨團態度依舊強硬，屆時能否順利上台報告仍是未知數。同時，蘇貞昌也將打破時任行政院長江宜樺在2013年歷經6度受阻，遲至10月18日才提出施政報告的紀錄。

連戰在1996年身兼副總統及行政院長，雖然憲法未規定副總統不得兼任行政院院長，但司法院大法官於《釋字第419號解釋》中，認為兩者職務性質雖非顯不相容，但仍不宜兼任。

當時，包括民進黨團在內的在野黨認為，副總統、行政院長同為元首去職後的接班人，不應由同一人擔任，因而採取無限期杯葛的議事攻防，也導致連戰連續兩個會期無法進行施政報告，隨後於1997年8月31日進行內閣總辭。

此外，包括時任行政院長郝柏村、游錫堃、謝長廷等人，也分別曾經於1991年2月26日、2004年2月24日、2005年9月13日的立院開議首日無法順利上台報告，其中郝柏村與游錫堃更曾經一度退席表達抗議。

▲▼行政院院長蘇貞昌赴立法院施政報告並備質詢 國民黨杯葛 自辦國是論壇抗議 林為洲發言。（圖／記者屠惠剛攝）

▲蘇貞昌赴立法院施政報告，國民黨團自辦國是論壇杯葛議程。（圖／記者屠惠剛攝）

根據《立法院職權行使法》第16條規定，行政院依憲法增修條文第3條第2項第1款向立法院提出施政方針及施政報告。行政院應於每年2月1日以前，將該年施政方針及上年7月至12月的施政報告印送全體立法委員，並由行政院長於2月底前提出報告；行政院也應於每年9月1日以前，將該年1月至6月的施政報告印送全體立法委員，並由行政院長於9月底前提出報告。

該法條文明定，新任行政院院長應於就職後兩週內，向立法院提出施政方針之報告，並於報告日前3日將書面報告印送全體立法委員。立法院依前項規定向行政院院長及行政院各部會首長提出口頭質詢之會議次數，由程序委員會定之。

對此，蘇貞昌16日受訪時表示，要知道行政院做什麼，應該要讓他報告，如果覺得行政院或他哪裡做不好，應該進行詢答，「邀請我來又不讓我報告，這是傲慢；不敢跟我面對面詢答，這是心虛；霸占主席台卻坐領高薪，人民一定不滿意」。

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