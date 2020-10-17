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花蓮5學子事親至孝！徐榛蔚親頒獎牌...表揚孝行楷模

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▲縣長徐榛蔚與海星高中詹嘉升及他的大伯合影留念。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

縣長徐榛蔚與海星高中詹嘉升及他的大伯合影留念。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為弘揚孝道敦風勵俗，激發社會大眾對孝道之重視，花蓮縣政府16日舉辦10孝行獎表揚活動，縣長徐榛蔚也頒發孝行獎牌及禮券，並勉勵獲表揚的5位孝行獎學生堅持自我價值，努力讓自己在人生的道路上發光、發熱。

「百善孝為先！」徐榛蔚強調，孝道是我國固有的道德觀念與美德，事親至孝是每個人應盡的責任與義務，藉由孝行楷模表揚，期盼為鄉親樹立典範，導正社會風氣，為社會帶來安定、善良及正面的力量，且行孝應該及時，避免子欲養而親不待的遺憾。

▲縣長徐榛蔚與海星高中詹嘉升及他的大伯合影留念。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

徐榛蔚與上騰工商李靈及她的媽媽合影。

徐榛蔚說，我們常說人生不如意十之八九，看到孩子們在艱困的生活環境下，仍努力不懈的學習，除了感動，更是我們的驕傲，這也是孩子們對於自身的期待；在人生求學階段先苦後甘，勤奮學習同時培養耐力、毅力及抗壓力，這更是我們可以跟孩子們一起學習努力的。徐縣長也特別感謝各位老師發掘需要幫助的孩子、看見孩子們的需要，並給予最即時的資源幫助，減輕家長的負擔，讓孩子們都可以快樂學習。

▲縣長徐榛蔚與海星高中詹嘉升及他的大伯合影留念。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

玉里高中彭國豐與徐榛蔚及他的老師合影留念。

今年孝行獎由各級學校、鄉鎮市公所及社團推薦，經縣府評選委員遴選花蓮縣孝行楷模共計5位，分別為上騰工商李靈、海星高中詹嘉升、玉里高中彭國豐、富里國小郭明潔和卓溪國小高俊。

李靈的母親擔任導遊，常常離家工作，外公年近90歲，行動不便。李靈肩負協助外公飲食、按摩等照護工作，即便如此，在校表現仍十分優秀，除了擔任幹部外，還受學校推薦為孝悌楷模、2019年教育部高級中等學校學生新世紀領導人才培訓人員及花蓮縣2020年優秀青年。班導師羅志屏表示李靈非常有責任感，不僅對未來充滿抱負，待人處事也謙和有禮，堪為同儕學習典範，課餘也會投入公益活動，關懷獨居老人。就讀餐飲科系的李靈目前已考取丙級證照，目標是考取乙級和其他餐飲證照，持續精進所學，回到故鄉花蓮開餐廳。

▲縣長徐榛蔚與海星高中詹嘉升及他的大伯合影留念。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲卓溪國小高俊與徐榛蔚及他的老師合影留念。

詹嘉升的父親四處打零工，居無定所，從小由大伯撫養，大伯身體狀況欠佳，無法外出工作，兩人僅靠大伯的殘障津貼生活。詹嘉升非常孝順，克勤克儉，不僅包辦家中大小事，自己的生活也打理得有條不紊，課業表現亦能維持佳績，讓大伯非常放心。他在學校擔任衛生股長，熱心盡責，時時不忘幫助需要幫助的人，未來希望考取警專，照顧更多的人。

▲縣長徐榛蔚與海星高中詹嘉升及他的大伯合影留念。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲玉里國小郭明潔與徐榛蔚及她的老師合影留念。

彭國豐與祖父母同住，祖父年事已高且身體病弱，無法再工作，祖母動過手術，只能偶爾打點較輕鬆的零工。他為節省開支，在學校常以麵包當中餐，假日打工賺取生活費。可貴的是，他沒被困境打倒，學業都維持前三名，爭取獎學金，也常在書法、體育競賽得到好成績，允文允武。他也會在放學時主動留校自學電腦軟體，目前已考取多張電腦證照，希望未來可以從事會計工作，翻轉人生。

▲縣長徐榛蔚與海星高中詹嘉升及他的大伯合影留念。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲徐榛蔚與五位孝行獎得主及陪同出席的貴賓們一起合影留念。

郭明潔平日與祖母一同生活，雙親在外地謀生，久久才能回家探親一次。祖母年紀漸增，健康情形每況愈下，平日生活起居均需依賴她的照顧。她擔心祖母有突發狀況時無人協助，平時活動範圍都在住家附近，放學後直接回家協助家務，且從未抱怨，實屬不易。

高俊就讀國小三年級，為本次表揚活動中年紀最小的楷模，二年級時，父親生病，個子嬌小的高俊不但會攙扶父親，助其張羅起居，還能烹煮簡單的食物給兩人食用。導師劉若嵐表示，高俊在學校很有人緣，常常帶領同學學習遊玩，深獲同學信任，他回家後也能主動完成功課，表現十分優秀。

今年5位孝行楷模均為在學學生，雖擔負著比同儕更大的責任，但都表現出進取精神，堅強面對人生，孝行事蹟均足堪為表率。花蓮縣政府也持續通過教育政策，積極實現平等學習環境的教育理念，讓孩子不因家境因素而失去學習的機會。

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