徐榛蔚與簡明仁談出智慧火花　科技與生技解決當前農業困境

▲縣長徐榛蔚會見大眾電腦董事長簡明仁。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣長徐榛蔚5日在縣府農業處長吳昆儒陪同下，會見大眾電腦董事長簡明仁，雙方就智慧農業、精品農業、AIoT（人工智慧物聯網）以及生技產業等議題展開廣泛討論，期許日後進一步展開合作，提升農作物附加價值，也為農友鄉親締造更多收益。

徐榛蔚表示，花蓮是有機農業大縣，有機農業面積佔全台四分之一，高居全國之冠，縣府今年二月成立有機農業辦公室，希望每年提升10%有機農業耕作面積，推廣友善農法，讓花蓮的好山好水永續長存。

▲徐榛蔚致贈伴手禮。

徐榛蔚指出，日前花蓮縣政府在新天堂樂園舉辦未來教育科技論壇，邀集遠見天下文化事業群創辦人高希均、前教育部長曾志朗等人人士齊聚一堂，探討科技與未來發展。曾志朗前部長分享觀點，指出要成功推廣青農返鄉的關鍵在於固定收益，才能將農業持續代代傳承。

簡明仁肯定徐榛蔚致力縣政及推廣花蓮觀光，他認為台灣農村成功翻轉困境、讓年輕人返鄉務農的方法，即是提升農業產值、增加收益，如科技業與生技業結合是希望提升生計品質與產量，而生技產業與農產品亦可相輔相成，發揮更大經濟價值，讓生產端至銷售端每個環節都有足夠利潤分配，進而提升年輕人務農的意願。

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