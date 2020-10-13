全民運代表隊授旗典禮　徐榛蔚期勉選手在主場奪佳績

▲縣長徐榛蔚親自授旗，由代表選手鄭蘭君接過旗幟後揮舞旗幟，以期在賽事中旗開得勝。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

今年的全國體育盛會「109年全民運動會」將於10月17日到22日在花蓮縣境點燃戰火，12日下午由縣長徐榛蔚親自授旗予花蓮縣代表隊，代表選手鄭蘭君接過旗幟後揮舞旗幟，以期在賽事中旗開得勝，再創花蓮體育賽事巔峰！

徐榛蔚親臨授旗並與花蓮縣代表隊員勉勵，她提及，這次全民運盛會在花蓮，花蓮縣為地主隊希冀屢戰屢勝、奪得佳績，她也說，勝不驕、敗不餒，賽事的過程將會成為團隊中共同的回憶。

參與今年全民運動會的花蓮縣代表隊共有482人，共參加24個競賽項目。賽事期間預計將吸引超過1萬5,000人蒞臨花蓮。本次全民運動會共計28項運動賽事，包含太極拳、元極舞、健力等非亞奧運運動競賽項目。

▲縣長徐榛蔚與全體代表隊選手合影。



花蓮縣為全國體育大縣，近年積極培育各項體育人才，其中龍舟代表隊選手於2019年世界龍舟錦標賽獲得了2金1銀的佳績，這次授旗典禮除了感謝每位選手及教練辛苦的付出，也期勉所有選手們在今年的全民運動會，能在自己的主場，再創自我運動生涯的新頁，為花蓮爭取最高榮耀。

本次授旗典禮出席貴賓有花蓮縣體育會代理理事長趙鳳山、代理秘書長謝守義、太極拳委員會主任委員王木盛、花蓮縣教育處代理處長饒忠等貴賓共同為花蓮縣代表隊加油勉勵！

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