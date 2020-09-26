285教師Super讚！徐榛蔚頒獎表揚...購物享優惠感謝辛勞

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▲縣長徐榛蔚頒發師鐸獎。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

縣長徐榛蔚頒發師鐸獎。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

「齊心用教育翻轉花蓮！」縣長徐榛蔚24日出席教師節暨優良教師表揚大會，與來自全縣285位教師齊聚一堂，並親自頒贈感謝狀，向教育界優秀夥伴們致意，在洋溢感恩心的教師月中，讓終年辛勤的教職人員們備感溫馨。

「孩子的品格教育與科技教育並行成長！」縣長徐榛蔚表示，強國就要強種、更要強根，花蓮縣政府積極推動智慧教育，成立智慧教育中心，並領先全國百分之百全面推動程式教育，建構小學Scratch程式設計課程，透過基礎教育培養孩子程式設計能力，更擁有自學、創新、實作的能力。她更強調，科技服務生活、創造未來，培育孩子面對、解決問題的能力，德、智、體、群、美，五育缺一不可，才是完整的人格建立。

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▲縣長徐榛蔚頒發師鐸獎。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲頒獎教育奉獻獎。

徐榛蔚指出，現代社會日新月異，為了使教學品質更為提升，花蓮縣政府將陸續建置「智慧圖書管理系統」及「智慧保健管理系統」，建立花蓮縣獨有的雲端大數據資料庫，並透過親師生平台的串聯讓老師能夠因材施教，在課業及生活上給予孩子啟發及引導，讓孩子成為最大的受益人，也讓縣內師生對於新課綱訴求的「核心素養」都能融會貫通、得心應手。

徐榛蔚提到，花蓮縣政府近十年來秉持著「用教育翻轉花蓮」、「用教育留住花蓮未來人口紅利」，就是希望未來花蓮的孩子不需要奔波、跋山涉水，透過教育的翻轉孩子可以留在花蓮，更感謝校長及老師們的努力，願意自我精進，不斷主動進修，提供孩子最好的教育。

▲縣長徐榛蔚頒發師鐸獎。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲縣長徐榛蔚致贈優良教師感謝狀。

出席貴賓包括笛布斯．顗賚、陳英妹、花蓮縣教育會理事長邱紫惠等人。接受表揚資深優良教師包括服務滿10年教師吳芸教師等45位、滿20年教師干仁賢校長等121位、滿30年教師江政如校長等47位以及滿40年教師林麗玉老師1位，計有214位。

此外，獲選本縣師鐸獎2人、特殊優良教師7人、傑出代理教師3人、教育奉獻獎1人、績優教保服務人員14人、公私立幼兒園資深服務人員7人、優良特殊教育人員3人、優良會務人員8人、愛心模範教育人員26人、基層教育會會務工作評量特優單位7個，接受縣府的表揚，本次表揚大會受獎教師人員共計有285人及7單位。

另外，花蓮縣政府也特別與縣內知名企業／廠商合作推出教師購物優惠方案，感謝終年辛勞的老師。

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