違紀輔選傅崐萁遭停權1年半　徐榛蔚：將依規定申復

▲花蓮縣長徐榛去年違紀為無黨籍夫婿傅崐萁輔選立法委員。（圖／記者王兆麟翻攝）

記者王兆麟／花蓮報導

去年立法委員選舉，花蓮縣長徐榛蔚為無黨籍的夫婿傅崐萁競選，國民黨24日做出黨紀處分，決定給予停權1年6個月。不過，國民黨組發會主委李哲華表示，徐榛蔚案或可循立委陳玉珍之模式，在考紀會下次開會時建議重做處置。

考紀會做出的決議不需再經中常會同意；由於徐榛蔚具中常委身分，雖然遭受停權，中常委資格仍在，沒有遞補問題，但停權期間無法參與中常會。

徐榛蔚去年違紀為無黨籍丈夫傅崐萁助選立法委員，國民黨考紀會經過長達半年討論，24日才決議做出將徐榛蔚停權1年6個月之決議。與會人士透露，徐榛蔚違紀案，考紀會比照過去前立委李嘉進為無黨籍參選立委的兒子李縉穎違紀輔選等案例，將原本應停權2年處分，減為停權1年6個月。

李哲華接受媒體訪問時說，花蓮縣黨部考紀會上週曾針對此案開會，建議給予申誡處分，但考紀委員有不同意見；另外花蓮黨部主委張峻得知處分結果後，請求組發會提出建議，在下次考紀會開會時重新評估。

李哲華表示，徐榛蔚與陳玉珍對黨都有特殊貢獻，徐榛蔚應該可以比照陳玉珍模式處理，組發會將在考紀會下次會議時提出重做處分的建議。

得知遭受停權處分的徐榛蔚24日晚間發布聲明指出，將於收到中央考紀會通知書後，依規定申復，希望中央能了解地方的實情，目前全心全意推動10月17日即將到來的全民運。

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