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全民運賽龍舟！徐榛蔚為龍舟點睛開光　地主希望冠軍留花蓮

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▲▼花蓮縣長徐榛蔚為龍舟點睛開光。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼花蓮縣長徐榛蔚為龍舟點睛開光。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為迎接全民運動會龍舟賽事，花蓮縣政府15日於鯉魚潭潭南大草坪舉辦龍舟點睛開光儀式，花蓮縣長徐榛蔚在縣府秘書長張逸華、教育處代理處長饒忠陪同下主持儀式，祈求賽事圓滿順利。徐榛蔚期許花蓮龍舟代表隊締造佳績，將冠軍榮耀留在花蓮。

▲▼花蓮縣長徐榛蔚為龍舟點睛開光。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

徐榛蔚表示，龍舟賽事是今年全民運的亮點，也是花蓮奪牌重點項目，花蓮作為地主隊企盼男女隊伍皆能奪冠，今年花蓮率全國之先，首次推出「水上行舟拔河」，讓運動賽事更加多彩，為觀眾帶來耳目一新的體驗。她提到，本次賽會使用的12艘龍舟，由高雄市政府運動發展局商借4艘，縣府也因應賽事需求採購4艘傳統龍舟，新購置的龍舟為拔河專用，船身較傳統龍舟更為堅固。

▲▼花蓮縣長徐榛蔚為龍舟點睛開光。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲龍舟點睛開光儀式喜氣洋洋。

全民運賽事的「競速」（10/14-16）及「花式」（10/14-17）已經在花蓮縣立溜冰場（港天宮旁）及中正體育館舉行，賽況非常精彩，徐榛蔚歡迎鄉親前往為選手們加油打氣，花蓮藉由舉辦全民運賽事，提升縣內場館設施，期許未來辦理更多大型賽事，增加花蓮在體壇的能見度。

▲▼花蓮縣長徐榛蔚為龍舟點睛開光。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

身為地主隊，徐榛蔚希望將冠軍留在花蓮。

花蓮縣龍舟代表隊由花蓮縣立體育高級中等學校輕艇隊校友組成，十年來參加過多場的國際龍舟賽事，如亞洲運動會、東亞運動會、世界錦標賽、亞洲錦標賽等賽事，經過多場的國際賽事洗禮，累積豐富競賽經驗，獲得多次殊榮。徐縣長相信花蓮代表隊表現必定精彩可期，期盼花蓮鄉親全家大小手牽手，以最愉快的心情，一起為參賽隊伍加油打氣。

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