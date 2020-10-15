陳柏惟控「國民黨助理亂剪接」：我如果是你爸後悔沒射在保險套

▲立委陳柏惟。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蕭羽耘／台北報導

立法院14日聯席5個委員會，審查開放萊豬進口相關行政命令。基進黨立委陳柏惟當晚開直播指控，「國民黨助理有夠不要臉，在議場拍攝不實影片，我如果是你爸很後悔沒把你射在保險套。」

立法院14日舉行第1次聯席會議，審查「行政院農委會修正101年9月7日農防字1011473960號公告。 」

陳柏惟14日晚間以「在立法院上班心得」為主題開直播。他表示，聯席委員會因為人多，加上立法院空間又小，自己都要求助理，盡量規矩一點。

陳柏惟直接點名國民黨助理，走到立委的中間來拍，他直言，這些人就是網紅四叉貓、比特等前高雄市長韓國瑜的支持者，推測不是國民黨助理錄一錄丟給他們，不然就是那些人直接進去錄。

他回憶，上次國民黨強佔立院，藍綠爆發衝突的時候，自己站在旁邊被人家潑到水，便上前質問「為什麼給我潑水」，結果卻變成自己去打人，還剪接放上網。

陳柏惟氣憤難耐脫口而出，「就你們這些國民黨的助理，這真的很不知道丟臉，我如果你爸媽，真的後悔沒有把你射在保險套裡面，真的很後悔啦。」

陳柏惟激動痛批，生你出來，讓你好好讀書、結婚生子，結果你跑去國民黨，有夠丟臉。尤其是那些年輕的國民黨，明明知道錄影、剪出去的東西一定是假的，卻就要用這樣來造謠，講得都不是事實，扭曲成陳柏惟打人，「可以問吳怡玎叫她出來對質，拎北如果摸到她頭髮，我辭職敢嗎？」

陳柏惟更指控，像14日的委員會也是一樣的狀況，明明是國民黨籍立委李德維在拍桌子，結果一個助理過來馬上拍民進黨的立委，看誰在動、誰在生氣，「明明李德維在敲桌子，所以我就說這些都很不要臉」。



其他人也看了這些...

►美豬牛「不標示貨號」 民眾黨轟王美花藐視國會：今天還不來說明

►瘦肉精美豬進口倒數78天 國民黨推計時器：執政縣市全力護食安

►陳吉仲報告美豬牛被趕下台 江啟臣要求：沒有公聽會、沒有審查

更多熱門新聞...

►「美豬開放絕對是未來趨勢」 前農委會主委陳保基：但應從長計議

►國民黨提重做美豬牛安全性評估 遭民進黨多數輾壓否決

►吳世正問瘦肉精對人體危害 柯文哲「不討論醫學」：講了你也聽不懂

►振興一下我們的美麗