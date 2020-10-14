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被抓包開會玩「俄羅斯方塊」　趙天麟貼照回擊：國民黨自己也不在意

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▲▼開會玩手遊。（圖／翻攝自比特王、趙天麟臉書）
▲趙天麟開會玩手遊。（圖／翻攝自比特王、趙天麟臉書）

記者蕭羽耘／台北報導

萊豬進口行政命令14日闖關，有粉絲專頁貼出一段民進黨立委趙天麟在委員會玩俄羅斯方塊遊戲的影片，質疑他的工作態度。對此，趙天麟回擊，國民黨立委提了一些莫名其妙的臨時提案，「玩俄羅斯方塊只是剛好而已」，他也貼出其他委員同樣玩手遊的照片，並意有所指地酸，連提案的國民黨委員也不在意自己的提案吧。

立法院經濟委員會、衛環委員會14日分別聯席審查有關進口瘦肉精美豬、30月齡以上美牛的9項行政命令，藍綠皆發出甲級動員備戰。

挺韓粉專「比特王」14日下午在臉書貼出一段趙天麟在玩俄羅斯方塊的影片，並寫下「有委員好認真，看看他在幹嘛？，趙天麟委員你居然在玩遊戲。」

對此，趙天麟透過臉書回擊，他表示，聯席委員會在討論衛福部如何將含有美豬的散裝食品包裝標示清楚，國民黨立委卻提了一些莫名其妙的臨時提案，立委吃什麼、委員會要訂什麼便當還要官方背書同意？

趙天麟表示，還有臨時提案第六案，國民黨竟針對進口含瘦肉精美豬，比照菸捐模式「課徵市面售價數倍的健康重捐」，國民黨立委是沒做功課嗎？要向國人徵稅，如果不修法等於違憲，身為衛環召委的藍委蔣萬安，竟執意要針對第六案違憲表決，「一切都只是為了要杯葛罷了」。

趙天麟也不甘示弱貼出一名立委玩Candy Crush的照片，他意有所指地酸，面對這種無腦的提案與會議主席，玩俄羅斯方塊只是剛好而已，連提案的國民黨委員也不在意自己的提案吧。

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