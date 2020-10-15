快訊／「2人偏綠，可以配合處理中天」　國民黨秀總統府密件

▲國民黨召開「總統府密件漏天機，中天審照依劇本演？」記者會。（圖／記者徐政璿攝，下同）

記者徐政璿／台北報導

國民黨革實院長羅智強日前爆出中天電視台「關定了」，並質疑民進黨執政下言論自由已經蕩然無存。國民黨主席江啟臣14日在中常會上，痛批國家通訊傳播委員會（NCC）未審先決，國民黨中央15日再舉行記者會，秀出總統府外洩的密件，痛批民進黨將黑手伸入NCC。

國民黨15日召開「總統府密件漏天機，中天新聞台審照依劇本演？」記者會，質疑NCC舉行中天新聞台換照聽證會，卻由反旺中最力的林麗雲、王維菁兩位NCC委員主持，先入為主、未審先決的意味濃厚。

國民黨更揭露，在今年5月爆發的總統府密件中，提及NCC委員可以配合處理中天的真實性，令人質疑撤換中天新聞台早已是當權者既定的劇本。民進黨的黑手連獨立機關都不放過，意圖利用媒體審查，排除異己的聲音，讓台灣走向只能對執政者歌功頌德的媒體型態，這對國內新聞自由的報導環境絕對是嚴重的傷害。

國民黨表示，今年5月份爆發的總統府密件中提及，「在NCC其他委員方面，3位新任委員中，1位是現任主秘，另外2人是媒改學者，『致達說，2人偏綠，可以配合處理中天』，但其中一位比較理想色彩；政院的思考是，主委提出委員人選，日後就要負責溝通。」

國民黨表示，對照現今中天新聞台執照換照的情況，與當時密件所謂「致達說，2人偏綠，可以配合處理中天」的內容即為類似，合理懷疑中天新聞台撤照的劇本早已寫好，NCC只是配合演出的演員。

國民黨認為，媒體是監督政府施政的第四權，政府單位對於媒體執照的資格審查應該更為謹慎，不僅不應該有先入為主的政治立場偏向，更應該有周延的行政程序，尤其對於審核委員或聽證會成員必須有高標準的立場檢視，否則做出的任何決議都會引發爭議，無法獲得社會大眾的認同。

此外，針對民進黨秘書長林錫耀表示，6年前馬英九執政時，NCC委員就非常勉強地通過，才讓中天拿到執照，國民黨表示，民進黨又再次祭出「馬維拉」當藉口，且由民進黨的秘書長出面來帶風向，更坐實了黨意凌駕專業，尚未進行NCC的專業審查，民進黨中央就先下指導棋，充份顯露民進黨決心要廢照的立場，NCC抗拒得了民進黨的黑手嗎？

▼國民黨秀密件質疑民進黨伸黑手進NCC。（圖／國民黨提供）