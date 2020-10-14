國民黨明年漲黨費100元　年估收入1500萬 ~ 4000萬

▲國民黨中央黨部。（資料照／記者林敬旻攝）

記者徐政璿／台北報導

國民黨14日召開中常會，會中通過黨費由一年新台幣200元提高至300元。文傳會主委王育敏會後轉述表示，調整黨費是日前改革委員會下鄉座談所做出的共識，從明年（110年）起正式實施。黨內評估，未來年收約可增加1500萬到4000萬元供地方黨部加強經營使用。

國民黨改革委員會日前針對黨務改革做出結論，建議黨員每年繳交的黨費，從200元提高至300元，國民黨14日下午召開中常會，正式通過提案。

根據中常會14日所通過的國民黨黨員繳納黨費辦法，除了調整黨費外，也明定黨員得視意願提高認繳黨費標準，超出黨費部分視為黨員捐獻；至於捐獻後的分配方式，則明定依黨員的意願指定用途，若未指定用途，歸中央委員會統籌分配使用。

另一方面，針對中天新聞台換照的議題，王育敏指出，除了黨主席江啟臣在會中發表談話時提及此議題外，也有多名中常委關心此事，有中常委提出臨時提案，希望國民黨可以組成專案小組，持續關心國家通訊傳播委員會（NCC）後續審照得過程中，是否公正、公開，因為這關係到台灣新聞言論自由的問題，以及第四權等問題。

王育敏表示，江啟臣裁示請國民黨立法院黨團、智庫、政策會研議規劃，重要的是要讓大家知道，台灣是一個言論自由、民主法治的國家，保障言論自由是台灣重要的價值，不容民進黨扼殺新聞自由與民眾的言論自由。

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