侯友宜盼「汐東捷運」新北先動工：汐止人已經等了18年！





▲柯文哲、侯友宜、林右昌。（圖／記者林敬旻、湯興漢、李毓康攝）

記者羅婉庭／新北報導

針對13日北北基首長達成五項軌道建設共識，其中包括汐止民生線將與基隆捷運共軌施作，新北市長侯友宜14日受訪表示，汐民線談了18年，到目前為止還有很長一段路要走，市民們實在是等不及，希望新北境內的軌道可以由新北市府先開始動工，儘早實踐給予市民的承諾，解決交通壅塞的問題。

交通部昨日邀集台北市、新北市及基隆市政府，召開「北北基軌道路網政策溝通平台」會議，協商已獲共識「基隆捷運與汐止到東湖段(汐東捷運)」，整合為中運量捷運同步推動，整合後路線營運班距服務不打折。交通部將儘快把綜合規劃報行政院審議，希望核定後可交由新北市推動興建，早日實現。此外，新北市府亦建議高鐵延伸宜蘭路線方案增設平溪站納入評估。

原汐民線於91年開始規劃，由台北市政府捷運工程局擔任主管機關，98年環評通過新北市段第一期路廊，交通部修正捷運審查要點規定，增加捷運周邊土地開發效益（TOD）、租稅增額財源（TIF）效益評估相關內容，重新送可行性研究，100年12月19日本計畫可行性研究於獲行政院核定，然而時至今日，汐止民眾等待捷運已經18年，依然等不到明確動工時間。

侯友宜表示，既然已經達成共識，希望對市民來說非常重要的交通路線儘早施作，快速通車，解決長年以來的交通問題。當然，也要考慮到基隆要進出的問題，因此決議跟基隆共軌，期盼明年就能夠快速地核定。

侯友宜也重申「基隆好、新北好、台北一起好」的概念，表示基隆輕軌升為基隆捷運，整合新北的汐東捷運做介接，並以共軌進行，除了將減少汐止廊道的衝擊，更重要的，只要捷運共線，也可以讓汐止的市民們往文湖線、往板南線更便捷。

侯友宜說，因此，基隆捷運能夠跟汐東捷一起蓋起來，對大台北、基隆、汐止、台北都有好處，所以他樂觀其成。同時，因為汐東捷運大部分的路廊都是在新北市的境內，新北市會負起承擔建造責任，來讓汐東捷運快速蓋好、快速通車。

侯友宜表示，汐東捷運對汐止人來說，是打造一條跟文湖線介接的快速捷運，因為汐東捷運又跟基隆捷運共軌，所以也可以用汐東捷運跟基隆捷運去銜接板南線，讓新北市的汐止區塊有兩條捷運可以通到台北。

侯友宜表示，新北市目前在建造捷運系統中，有打造三鶯線的經驗，以及安坑、淡海輕軌的國車國造經驗，藉著這樣的經驗，汐東捷運在新北市的境內，新北市理當自己的捷運自己蓋，自己負起大部分的責任，尤其整個基隆捷運的路廊又在新北市的大同路段，也需要新北市來協調、溝通整個交通的維護計畫。

侯友宜說，面對未來在汐科站以及樟樹灣站的共軌的轉運，也在新北市的汐止境內，所以基隆捷運其實最大的挑戰是在汐科轉運站，這些都是新北市境內，會透過中央北北基軌道建設的平台，大家會再做進一步的協調。

五項共識中，與新北市相關項目：

一、 汐東捷運與基隆捷運整合

基隆捷運與汐止民生線汐止至東湖段(汐東捷運)於大同路平行路段，與基隆捷運整合，新北市讓出大同路路廊，可解決大同路重疊二個軌道系統為一個，以及減少道路交通與路寬不足問題並便利民眾轉乘，同時讓基隆捷運共用社后機廠。

二、 高鐵延伸宜蘭路線方案

基於環境保護及維護大臺北地區民眾飲用水安全之考量，採未經過翡翠水庫集水區之方案規劃，後續將以此方案續與北宜直鐵比較後，提報綜規及環評審議。另高鐵延伸宜蘭案亦同意將本市建議增設平溪站納入評估。

新北市政府捷運工程局表示，藉由路廊及系統的整合，新北市將以汐止為優先，興建「汐東捷運」，提供汐止區到南港及東湖之軌道運輸服務，在汐東捷運東湖站興建電動步道串接文湖線東湖站，優化東湖站銜接轉乘動線，北市府將協助納入下一階段評估，進而提升民眾轉乘台鐵、高鐵、板南線及文湖線等的便利性，亦可將相關行政程序一併整併，以加速中央審查程序，新北市不須等待汐民線何時送審及推動，縮短建設期程，達到早日完工通車服務大眾的目標，因此整合路線計畫核定後，新北市可肩負興建及營運責任，以早日實現捷運建設。

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