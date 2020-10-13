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傳基隆捷運稱「南基捷運」　柯文哲：改名就開始賺錢？

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▲台北市長柯文哲出席世界台灣商會聯合總會年會。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市長柯文哲。（資料圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

交通部長林佳龍日前宣布，基隆輕軌升級為基隆捷運，預計13日下午召開首次的北北基軌道路網政策溝通平台會議，邀請台北市長柯文哲、新北市長侯友宜、基隆市長林右昌一同到場。面對外傳捷運名稱叫「南基捷運」，這樣對運量會不會有助益？柯文哲反問，改名就開始賺錢？

面對基隆輕軌升級基隆捷運後，總體預算會翻倍，完工期也會延後，柯文哲13日下午出席「台北市109學年度雙語教育論壇」時，被媒體詢問北市是否會幫忙基隆捷運出錢，還是中央來出？柯文哲回應，如果要地下化，當然要幫忙出啊！

媒體追問預算翻倍從100億變成200億、北市立場、搭乘人數不夠會不會虧本等問題，柯文哲皆未正面回覆。

不過當媒體詢問，外傳捷運名稱叫「南基捷運線」，也就是「南港到基隆」，這樣是否對運量有助益？柯文哲反問，「是改名字就開始賺錢？還是怎樣？好啦好啦我先去⋯⋯哎唷！我今天是來講雙語教育，先解決我雙語教育問題。」

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