北北基首長坐下來談！侯友宜：汐止民生線延宕18年盼快動工





▲侯友宜受訪。（圖／記者羅婉庭攝）



記者羅婉庭／新北報導

交通部13日將邀集北北基縣市首長討論軌道建設規劃，新北市長侯友宜會前指出，汐止民生線（汐民線）規劃完畢至今工程延宕18年未動工，希望儘早通車，解決汐止交通壅塞問題。

汐民線於7月31日環評通過後，目前等候台北市政府遞交綜合規畫報告，但因為基隆輕軌在大同路段，會與汐民線重疊，因此需由中央先行整合。

針對北部交通路網規劃，交通部今天下午於台北市召開「北北基軌道路網政策溝通平台起始會議」，盼取得四方最大共識。侯友宜上午受訪表示，新北市只有一個最重要的想法，因為汐止仍交通壅塞，希望有一個快速便捷的捷運以及多廊道的路廊，能夠跟新北、台北跟基隆介接，所以站在新北市的立場，汐民線談了18年都還沒有動工，他最期待的就是在汐民線的汐東段，汐止到東湖的這一段快速動工。

侯友宜指出，在整個協調過程當中，除了希望汐止的汐東段捷運快速通車以外，同時也想到基隆也需要一個方便的捷運，快速的到台北、新北，「所以汐東段跟基隆未來是輕軌或是捷運，一定是密切的結合」。

侯友宜說，新北市在廊道中扮演「基隆好、新北好、台北好」的轉乘角色，尤其該路廊大部分都在新北市，所以新北會負起責任，讓北台灣加速發展，所以今天的協調如何，還不知道結果，但是新北市一定負起最大的責任，讓基隆、汐止、台北的路廊能夠串接起來。