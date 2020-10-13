林佳龍偕北北基打造觀光軌道：高鐵延伸宜蘭、坐火車去旅行

記者羅婉庭／台北報導

交通部13日下午於台北市召開「北北基軌道路網政策溝通平台起始會議」，整合北北基及北宜廊帶各項軌道系統計畫，與基隆市長林右昌、台北市長柯文哲與新北市長侯友宜協商溝通，初步達成五大共識。林佳龍指出，盼未來國民「坐火車去旅行」，打造觀光島概念。

北北基軌道路網政策溝通平台歷經3次工作小組會前會研商討論，初步獲得5項共識，包括基隆捷運計畫系統型式升級、台北端地下延伸至南港、民生汐止線與基隆捷運整合、基隆端點、高鐵延伸宜蘭路線方案。

侯友宜當場感謝交通部，站在軌道建設發展角度，基隆輕軌升級捷運也是因為與新北市汐止有相當密切之關係，汐止交通壅塞問題已久，希望及早施作通車，與捷運汐止東段做整合。

侯友宜表示，若基隆大同路只能用一個軌道，必須要與基隆捷運共用軌道，相對的，新北與基隆捷運介接，大站打通做轉乘使用。同時，他也感謝台北市政府，答應將針對東湖站銜接問題進行評估。

至於北宜高鐵延伸到宜蘭，侯友宜建議，既然規劃會經過東北角，希望與平溪線建造轉運站，帶動周邊觀光經濟發展。侯友宜與柯文哲都當場承諾願意多負擔部份金費，捷運快速發展是各方共識。

林右昌則表示，基隆捷運討論的30年，如今是最大的突破點，車廂改採中運量及地下化政策，感謝交通部主動積極協調，建立這個多方平台，站在大台北首都圈角度，今天這樣的共識結果非常不簡單。

林右昌說，針對侯友宜提及基隆捷運與汐止民生線整合，是很好的結果，南港將會是北市近10年最重要的發展廊帶，基隆捷運不單是過去僅供通勤的思維去建造，而是往經濟廊帶延伸，擴大大都會的能量，帶給北台灣發展有重大的助益。最後，他再次感謝交通部，拋開城市的邊界，站在國土開方的角度促成協商平台。



五大共識如下：

第一、基隆捷運計畫系統型式升級：基隆捷運所採用之系統型式，將由LRT輕軌系統提升為具備自動列車轉轉(ATO)裝置之LRRT中運量捷運系統。

第二、台北端地下延伸至南港：為便利轉乘臺、高鐵及捷運，擴大軌道服務範圍，臺北端將朝地下延伸至南港站方案規劃。

第三、民生汐止線與基隆捷運整合：基隆捷運與民汐線於大同路平行路段，民汐線與基隆捷運將整合，俾縮小結構量體並便利民眾轉乘，可解決兩線於汐止大同路段平行併存的龐大量體。

民汐線東湖-汐止區公所路段(汐東捷運)應與基隆捷運計畫整合，社后機廠可提供汐東捷運與基隆捷運共用；民汐線大稻埕-東湖路段由台北市政府本於權責適時推動。

第四、基隆端點：基隆捷運南港-八堵路段已有共識；至於八堵-基隆路段正評估不同方案，將再持續規劃討論，未來基隆捷運綜合規劃時應納入都市縫合理念。

第五、高鐵延伸宜蘭路線方案：高速鐵路系統具速度快、容量大之優勢，在北宜路廊可擔任台鐵與國道5號分流的角色，大幅增加北宜間軌道系統運能，提供東部多元旅運服務，並疏緩樹林至七堵間臺鐵容量不足之瓶頸。

交通部表示，基於環境保護及維護大台北地區民眾飲用水安全之考量，採未經過翡翠水庫集水區之方案A規劃，後續將以此方案續與北宜直鐵比較後，提報綜規及環評審議。

交通部表示，在國土整體發展與區域均衡的架構下，建構「西部高鐵、東部快鐵」之高快速環島鐵路網為政府當前施政重點。環島鐵路網中北北基路廊為連通東西部間的要徑，為使北北基軌道路網規劃方向能符合地方政府之國土發展構想與期待，爰由交通部成立「北北基軌道路網政策溝通平台」，與臺北市、新北市及基隆市政府研商尋求共識，使此區域內各項軌道建設計畫整合順利推動。

▲北北基軌道路網政策溝通平台。（圖／記者賴文萱攝）





▲林佳龍。（圖／記者黃軍瑋攝）

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