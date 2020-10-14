柯文哲談「中天換照」：若為韓流興起原因秋後算賬　對民進黨沒好處

▲台北市長柯文哲赴台北市議會國民黨團報告。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲14日中午赴台北市議會國民黨團報告，被台北市議員羅智強詢問，如果當上總統會不會容許任內有新聞台被關掉？暗指中天換照爭議。對此，柯文哲表示，如果只是為了韓流幕後興起的原因秋後算賬，這對民進黨沒好處。

羅智強發言時率先感謝柯文哲、民政局長藍世聰，認為306元政治獻金案是監察院長陳菊誣賴他，當時他一頭霧水，感謝民政局去函，發現4筆資料完全相符，證明陳菊構陷羅智強，「真的非常感謝柯市長與領導的市政府，迅速查明真相，狠狠打陳菊一個耳光！」

羅智強詢問柯文哲，「『一個陳菊讓台灣30年民主運動的努力毀掉一半，她是民主罪人』這句話誰說的？」柯文哲語塞，「我、我、我⋯⋯有講過嗎？」羅智強立刻回應，「你當然有講過啊！你還認為陳菊是嗎？」柯文哲回答「哇你問這個太犀利了，不是啦！要有人為2018韓流興起負責。」

羅智強痛批，陳菊不只是民主罪人，還是東場烏龍，上任以來第一個辦得大案子就是他，「306塊政治獻金，不是300萬誒！是306元，辦了就算了，還大烏龍，並且推給內政部，「若北市府出這麼大的包，也是可以容許的嗎？把合法的羅智強，誣賴成非法的羅智強？」

柯文哲回答「我當年就是被彈劾才當了台北市長。」羅智強隨即笑稱，「所以你是鼓勵我當台北市長就對了？」柯文哲說「大有可為。」

隨後羅智強表示，他知道柯文哲有心要參選總統，他給予祝福，不過如果柯文哲當總統的話，會不會容許任內有新聞台被關掉？

柯文哲說，「我直接表態好了，我不同意你的說法，但我捍衛你說話權利，關於中天的事情，如果真的有錯就按照法律，若罪證確鑿，罪大惡極要關沒話講，但如果只是為了韓流幕後興起的原因秋後算賬，這對民進黨沒好處。」

羅智強隨即表示，「我告訴柯市長，全世界沒民主國家在關新聞台的，如果蘇貞昌、NCC要關新聞台，希望柯文哲站出來捍衛新聞自由。」

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