雲端最前線／續戰美豬！藍再杯葛蘇貞昌報告

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立法院衛環委員會12日召開公聽會，14、15日接續聯席審查攸關進口含萊克多巴胺（瘦肉精）美豬的9項行政命令，並邀衛福部長陳時中列席。民進黨團、國民黨團因應議事攻防，均發布甲級動員備戰。國民黨團書記長林奕華表示，黨團將重點擺在經濟委員會排審的農防字第1011473960號公告，因為該公告涉及解禁萊豬進口。《雲端最前線》14日邀請立法委員鄭麗文、立法委員劉世芳以及時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

▲藍綠因應美豬攻防，均發布甲級動員備戰。（圖／記者林敬旻攝）

針對日本媒體報導，共軍計畫趁美國大選陷入混亂的情況中，在一個月內對台發起強攻，代號為「X-Day」，甚至有所謂美國總統川普訪台，並宣布承認台灣等。對此，國安人士表示，該媒體是以八卦聳動聞名，內容指稱首相菅義偉身旁有共諜，可能連日本政壇都會覺得莫名其妙。

路透社引述5名知情人士指出，白宮計畫在日前宣布對台的7項軍售外再追加2項，對此已在美東時間周二（13日）通知國會，將售台MQ-9收割者無人偵查機，以及波音公司生產的岸置魚叉（Harpoon）反艦飛彈。登上《雲端最前線》一同揭秘。

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關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周二至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。