「中天換照」劇本5月已洩出　NCC竟「照演」辦圍事聽證會

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圖文／CTWANT

行政院國家通訊傳播委員會（NCC）針對「中天新聞台」換照爭議，破天荒召開聽證會審查，遭立委指控恐有「未審先判」之嫌。由於擔綱聽證會主持的NCC委員是親綠學者林麗雲和王維菁，其客觀公正性已受到外界質疑，更巧的是，NCC整齣大秀竟與5月間總統府外流密件的「劇本」吻合，令人不得不懷疑其獨立超然地位。

法律界和傳媒學者認為，未公開身分的聽證會鑑定人操持生殺第四權，即使承受輿論壓力，都不該迴避社會公評與監督。政壇人士更直指，NCC針對中天的運作脈絡，不但與行政院長蘇貞昌2018年新北市長選舉飲恨有關，更深深暗藏2024年入主總統府的大夢。

▲為審查中天新聞執照，NCC將首度舉辦電視台換照聽證會，部分參與人士卻至今不明朗。（圖／CTWANT提供）

今年12月11日，「中天新聞台」的衛星廣播電視執照到期，主管機關NCC將在10月26日，首度針對電視台換照舉辦聽證會，引發關注。立法院交通委員會上，立委洪孟楷質詢NCC主委陳耀祥，認為NCC未一視同仁審查其他電視台，「中天案」恐有未審先判之虞。