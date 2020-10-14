　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

韓國瑜高雄一年多留下這些！　李四川難忘兩個漂亮少女騎車狂追

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者黃翊婷／綜合報導

前高雄副市長李四川昨日（13日）接受前高雄新聞局長王淺秋廣播訪談，聊到韓國瑜團隊過去一年多的種種，他坦言，最難忘的一件事是在確定韓遭罷免之後，有兩個騎機車的漂亮少女特地追上來道謝，因為她們覺得韓團隊上任之後高雄市的路況改善很多。

李四川在廣播節目《千秋萬事》中提到，6月6日確定韓國瑜遭罷免之後，他從住處散步到文化中心，接著去藥妝店買東西，出來的時候發現後面有機車在追，一度以為是剛剛買東西忘了付錢，追上來的兩個女生一開口就說想要合照。

▲高雄韓國瑜選前之夜，高雄副市長李四川帶領國民黨籍議員及市政團隊助講。（圖／記者林敬旻攝）

▲李四川曾在韓國瑜的選前之夜，帶領國民黨籍議員及市政團隊助講。（圖／記者林敬旻攝）

李四川和兩個女生聊了一下，這才知道原來她們每天都要從文化中心騎到仁武的台塑上班，但是以前的路況不好，韓團隊上任之後把路鋪好，騎起來變得順暢很多。

李四川感嘆，在高雄的這段期間很多人以為他們只會做路平、燈亮、水溝通，但其實在一年多的時間裡，一共拆了5座陸橋、填平2座地下道、整頓600條道路，以及改善排水箱涵，「我們在那一年多，在高雄留下很多，不敢說是政績。」

主持人王淺秋也表示，團隊真的很努力過，雖然結果是這樣，但大家還是希望高雄能更好。李四川說，不管時間長短，他們的確用心過，也希望現任市長陳其邁能把高雄建設得更好，「人不管待在哪個角色，只要盡本分，好不好就交由市民評斷。」

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
館長案槍手「真正老大」曝　律師竟是煙霧彈！iPhone揭精心
謝忻新歡曝光！走出阿翔不倫戀　公園私會「奧迪熟男」直擊
iPhone 12台灣週五開放預購　全系列售價曝光！2390
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

台諜是政治人質！王定宇曝中共「3目的」：說你嫖妓就嫖妓

韓國瑜高雄一年多留下這些！　李四川難忘兩個漂亮少女騎車狂追

「坐牢綠委」爆祕戀！小20歲白美輕熟女曝光　72小時愛相隨直擊

台諜是政治人質！王定宇曝中共「3目的」：說你嫖妓就嫖妓

美豬牛行政命令14日闖關　陳時中出馬、藍綠黨團甲動

22歲「六塊肌」鮮肉猛男選里長　臉書親曝參選動機

日媒爆共軍代號X-Day攻台？川普將訪台？　國安人士揭實情

賴士葆要顧立雄夫妻吃萊豬5年　以20年政大教授經歷打臉王美花　

蔡英文視導樂山雷達站　美方監控系統工程師陪同現身

憶起龜山島開放觀光經過　宋楚瑜：曾與陳廷寵上島勘察、討論

曾痛失愛女...半年後獲給超大驚喜 她「再次懷孕」夫淚：寶貝回家了

陳小春「為老婆做麻油雞」結果沒熟！　應采兒一吃秒吐：他想要弄死我ＸＤ

土城浪貓遭輾壓...警奮力救援　口對口CPR持續20分鐘！網讚翻

點牛丼外送開餐盒建「抹布丼飯」　店家致歉：煮飯專用沒衛生疑慮

網紅不穿內褲30天！身體變健康 私密處分泌物比以前少還很乾淨

「南鐵地下化」突襲強拆抗爭戶！白髮母屋內哭喊、學生遭警架離

蘆洲宮廟「仙女禮生」神到了　絕美甜笑激似楊冪！是幼教老師

吳宗憲曝錄《玩很大》「一關機就崩潰」　一環節「離奇現象」...小鬼，你回來啦！

比利自由式速度超快「選秀墊底→MVP」　夏和熙「腳抽筋照游」先問：妝還好嗎？

周覓在原唱面前飆唱《為你寫詩》！　吳克群出道20年首跳女團舞...太難了

韓國瑜高雄一年多留下這些！　李四川難忘兩個漂亮少女騎車狂追

「坐牢綠委」爆祕戀！小20歲白美輕熟女曝光　72小時愛相隨直擊

台諜是政治人質！王定宇曝中共「3目的」：說你嫖妓就嫖妓

美豬牛行政命令14日闖關　陳時中出馬、藍綠黨團甲動

22歲「六塊肌」鮮肉猛男選里長　臉書親曝參選動機

日媒爆共軍代號X-Day攻台？川普將訪台？　國安人士揭實情

賴士葆要顧立雄夫妻吃萊豬5年　以20年政大教授經歷打臉王美花　

蔡英文視導樂山雷達站　美方監控系統工程師陪同現身

憶起龜山島開放觀光經過　宋楚瑜：曾與陳廷寵上島勘察、討論

國民黨改黨名？田方倫：現階段「國民」兩字應擺最前面

士林百年家族起底！一根扁擔挑出五金事業　第5代超帥接班人曝光

台中高雄黑幫大亂鬥！老大賭贏800萬續攤被拒　砸店小弟遭斷手錄影

「不適任校長」被派當老師！言語霸凌「拗學生做公關品」丟職務

張綱維移情空姐！　韋汝分手後零緋聞…閨密爆「苦等孩子爸回頭」

假徵女模真騙炮！渣男「先審裸照」逼5女就範：跟朋友一起要加錢？

一刀穿心斃命！酒後殺人竟無保請回　檢抗告： 人命不如狗命嗎？

川普欽點大法官　巴瑞特拒就健保等議題表態：墮胎合法並非不會被推翻

韓國瑜高雄一年多留下這些！　李四川難忘兩個漂亮少女騎車狂追

嘎嘎退團「砍4萬IG重練」下場慘！　咖啡店打工、領上班族薪水近況曝

名檢變門神！劉承武遭控「護航建商」咆哮槓住戶　暴走影片曝光

捕捉野生阿湯哥「坐在高速火車頂上」拍攝！　見粉絲搶拍...反應超親民

政治熱門新聞

快訊／李眉蓁學位遭註銷！368字狠嗆中山大學校長

日媒爆川普將訪台？　國安人士揭實情

22歲鮮肉猛男選里長　親曝參選原因

台諜是政治人質！王定宇曝中共「3目的」

仙氣白皙女友曝光　高志鵬外役監放假72小時直擊

以政大教授經歷打臉王美花　賴士葆：請吃萊豬5年

蔡英文視導樂山雷達站　美方監控系統工程師陪同現身

憶起龜山島開放觀光經過　宋楚瑜：曾與陳廷寵上島勘察、討論

鮮肉選里長「狂曬養眼照」背景曝光

大樓地下室塞130爐火！北市府急會勘

立院審查美豬牛行政命令　藍綠甲動

受虐4浣熊近照曝光　通通長胖還要減肥

蘇貞昌批了准彭紹瑾辭呈　被點名參選桃園市長還有這3人

即／中山大學上網公告　註銷李眉蓁碩士

更多熱門

相關新聞

快訊／李眉蓁學位遭註銷！368字狠嗆中山大學校長

快訊／李眉蓁學位遭註銷！368字狠嗆中山大學校長

高雄市長補選競選期間，國民黨候選人李眉蓁被爆出碩士論文高達96%抄襲，中山大學啟動審查機制，8月19日決議報請學校撤銷李眉蓁學位，由於李眉蓁放棄申復，中山大學確定撤銷李眉蓁碩士學位，並於13日在校內網頁公告註銷；對此，李眉蓁也發布聲明，直指中山大學校長鄭英耀擔任陳其邁的政策顧問，政治立場鮮明，甚至曾在校內群組公開指責她、加速舉行審查會議，背後目的不言可喻，「不敢奢言他會公平」。

買房別忘挑鄰居　有這獎項政府掛保證

買房別忘挑鄰居　有這獎項政府掛保證

高雄女「肚臍長痘痘」竟是癌細胞鑽出

高雄女「肚臍長痘痘」竟是癌細胞鑽出

快儲水！高雄鳳山、三民等區14日停水10小時　

快儲水！高雄鳳山、三民等區14日停水10小時　

特戰兵夥網友搶小黃！躲草叢狼狽落網

特戰兵夥網友搶小黃！躲草叢狼狽落網

關鍵字：

李四川王淺秋高雄韓國瑜

讀者迴響

發燒話題

地震 小鬼黃鴻升 新冠肺炎 三倍券 金曲獎 金正恩 唐鳳 魏如萱 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 金馬獎 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

即／iPhone 12真的來了　實機首度曝光

嘎嘎退團隱身5年「改當上班族」！領低薪現況曝

即／iPhone 12「5色曝光」　外框致敬四代

酷炫哭了！孫生砲轟瑋哥：整天裝可憐不打拼

iPhone 12 Pro土豪金、太平洋藍

快訊／iPhone 12終於登場　售價799美元、推出新色藍色

台中13期挖到千年遺址　建商竟要多賠3億

爆料達人：iPhone 11、XR、SE 明起將降價！

安以軒「沒想到一年一個」宣布：封肚！

直擊／雞拔完毛「泡漂白水」30mins

子瑜「眼皮上一條線」　詭異眼妝韓網崩潰

iPhone 12報到！7大亮點一次看

老闆放鳥忙陪女人睡覺　員工認命

嗆小燈泡媽「還有2個可砍」　判決結果出爐

快訊／iPhone 12 終於亮相！　4 款 8 色全到齊

更多

最夯影音

更多
曾痛失愛女...半年後獲給超大驚喜 她「再次懷孕」夫淚：寶貝回家了

曾痛失愛女...半年後獲給超大驚喜 她「再次懷孕」夫淚：寶貝回家了
陳小春「為老婆做麻油雞」結果沒熟！　應采兒一吃秒吐：他想要弄死我ＸＤ

陳小春「為老婆做麻油雞」結果沒熟！　應采兒一吃秒吐：他想要弄死我ＸＤ

土城浪貓遭輾壓...警奮力救援　口對口CPR持續20分鐘！網讚翻

土城浪貓遭輾壓...警奮力救援　口對口CPR持續20分鐘！網讚翻

點牛丼外送開餐盒建「抹布丼飯」　店家致歉：煮飯專用沒衛生疑慮

點牛丼外送開餐盒建「抹布丼飯」　店家致歉：煮飯專用沒衛生疑慮

網紅不穿內褲30天！身體變健康 私密處分泌物比以前少還很乾淨

網紅不穿內褲30天！身體變健康 私密處分泌物比以前少還很乾淨

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面