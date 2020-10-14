韓國瑜高雄一年多留下這些！　李四川難忘兩個漂亮少女騎車狂追

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記者黃翊婷／綜合報導

前高雄副市長李四川昨日（13日）接受前高雄新聞局長王淺秋廣播訪談，聊到韓國瑜團隊過去一年多的種種，他坦言，最難忘的一件事是在確定韓遭罷免之後，有兩個騎機車的漂亮少女特地追上來道謝，因為她們覺得韓團隊上任之後高雄市的路況改善很多。

李四川在廣播節目《千秋萬事》中提到，6月6日確定韓國瑜遭罷免之後，他從住處散步到文化中心，接著去藥妝店買東西，出來的時候發現後面有機車在追，一度以為是剛剛買東西忘了付錢，追上來的兩個女生一開口就說想要合照。

▲李四川曾在韓國瑜的選前之夜，帶領國民黨籍議員及市政團隊助講。（圖／記者林敬旻攝）

李四川和兩個女生聊了一下，這才知道原來她們每天都要從文化中心騎到仁武的台塑上班，但是以前的路況不好，韓團隊上任之後把路鋪好，騎起來變得順暢很多。

李四川感嘆，在高雄的這段期間很多人以為他們只會做路平、燈亮、水溝通，但其實在一年多的時間裡，一共拆了5座陸橋、填平2座地下道、整頓600條道路，以及改善排水箱涵，「我們在那一年多，在高雄留下很多，不敢說是政績。」

主持人王淺秋也表示，團隊真的很努力過，雖然結果是這樣，但大家還是希望高雄能更好。李四川說，不管時間長短，他們的確用心過，也希望現任市長陳其邁能把高雄建設得更好，「人不管待在哪個角色，只要盡本分，好不好就交由市民評斷。」