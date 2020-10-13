石門水庫營運56年首次沒有颱風進集水區　桃園實施夜間減壓供水

▲石門水庫營運56年，首次沒有颱風進集水區。（圖／ET資料照）

記者楊淑媛／桃園報導

由於沒有颱風帶來雨水，且6至10月以來，降雨創歷史新低，使自1964年開始營運的石門水庫，竟出現56年以來，首次沒有颱風進集水區，引發水情吃緊現象。桃園市長鄭文燦臉書PO出10月14日起，桃園開始實施夜間減壓供水訊息，呼籲市民朋友一起節約用水，珍惜水資源。

▲鄭文燦臉書PO出水情吃緊，實施夜間減壓供水訊息。（圖／翻攝自鄭文燦臉書）

鄭市長指出，石門水庫是桃園重要生命線，擁有約2億立方公尺的蓄水空間，年運用次數須達5次以上才足以滿足桃園全市的消耗性用水量。在降雨量不足、水庫淤積嚴重等衝擊下，石門水庫目前蓄水量約8,509萬立方公尺，有效蓄水量僅剩餘43%，創下歷史低點，供水負擔沉重。

因此，經濟部公佈，桃園、新竹、苗栗、台中自10月14日起實施夜間23:00至05:00減壓供水，希望調節用水量；而針對氣候關係，石門水庫面臨嚴重缺水的情況，桃園已全面清查戰備水井及相關可供徵用工業水井，研擬將現有7座水資源回收中心提供放流水，並策畫短中長期抗旱方案。

此外，桃園部分產業，例如：面板、半導體、PCB、石化等都屬於高耗水產業，政府近年來積極推動循環經濟，除了鼓勵發展低耗水產業及農業，航空城產專區研議企業35%用水須使用再生水，市府也打造北台首座再生水廠，期盼透過水資源再利用，確保工業用水穩定。

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